El Papa confirma a los obispos chilenos su intención de visitar Chile y Perú en 2018

(C.D./Agencias).- ¿Irá el Papa a América Latina en 2018? Según el obispo auxiliar de Santiago, Galo Fernández, la respuesta puede ser afirmativa. En vez de una ruta que englobaría Argentina, Uruguay y Chile, no obstante, puede que Francisco se decante por viajar a Perú y Chile. Propuesta que secunda el cardenal Ezzati, quien ha añadido que "no faltan motivos para que nos quiera visitar".-

A la conclusión de la visita ad límina de los obispos chilenos, el cardenal de Santiago destacó que "abordamos el tema de la evangelización, del servicio, de la cercanía a la gente, especialmente de los que más sufren, de la formación de los laicos, del diálogo y del acompañamiento de los sacerdotes. No quedó ningún tema fuera del diálogo. También el tema del abandono de algunos cristianos de la fe, las dificultades de los sacerdotes. Es decir, todos los temas, desde los de carácter cultural, que está enfrentando el país, hasta cómo hay que enfrentar esos temas desde una perspectiva eclesial y de claridad desde el mensaje del Evangelio".

Respecto de una eventual visita del Santo Padre a nuestro país, el cardenal Ricardo Ezzati manifestó que "el Papa desea visitar Chile, el Papa desea confirmar la fe de la Iglesia de Chile y también rendir un homenaje de cercanía y de atención a todo el pueblo de Chile. Esperamos que eso sea posible el próximo año, en el cual Chile celebra el bicentenario de la independencia y a la Virgen del Carmen. No faltan motivos para que nos quiera visitar y nos quiera alentar en la fe y en la misión de la iglesia", sostuvo.

Asimismo, el obispo auxiliar de Santiago, Galo Fernández, también manifestó el posible viaje del Santo Padre a Chile y que ha visto bien una trilogía Argentina, Uruguay y Chile, pero que "empieza a darse cuenta de que las condiciones para ir, sobre todo a Argentina, todavía no se ven claras. Así que él mismo ha estado empezando a postular una nueva idea, que es armar un viaje Perú-Chile", advirtiendo que no entregó fechas concretas del viaje y que la ruta Argentina, Uruguay y Chile podría ser muy extensa.

En declaraciones a Zenit, el cardena Ezzati recalcó cómo el Papa, destacó lo citado en la Amoris Laetitia sobre "lo que significa la acogida, la compresión, el discernimiento, la luz del espíritu y después la integración en la medida que sea posible".

Interrogado sobre las décadas del pasado en Chile la situación actual, el cardenal salesiano señaló que "las heridas del pasado hay que superarlas, en primer lugar el recuerdo y la memoria de lo que ha pasado no hay que olvidarlo, hay que tenerlo siempre presente" dijo. Precisó entretanto que "un país no se reconcilia simplemente teniendo presente los hechos del pasado y pidiendo solamente justicia".

Añadió que "se requiere siempre un paso gratuito y ese paso es el don de la reconciliación. Que me hace reconocer la verdad, el horror de las cosas que fueron mal hechas pero que abre el corazón a la esperanza y lo abre efectivamente".

Sobre el caso de la etnia mapuche en el sur de Chile y de los incendios de templos en señal de protesta, el cardenal nacido en Italia explicó que la única salida es el diálogo: "El caso mapuche se soluciona creyendo que el pueblo mapuche tiene su dignidad y sus derechos, y por ello con una actitud de mucha escucha hacia ellos, de reparación de los daños hechos, y con la buena voluntad de mapuches y chilenos reconciliada y unida".

"Recuerdo siempre una cosa -concluyó el presidente de la Conferencia episcopal- que cuando terminé como arzobispo de Concepción y me tocó inaugurar un centro de educación superior que los mapuches nos habían pedido, en Cañete, la capital del pueblo mapuche, uno de sus dirigentes me dijo y lo recuerdo siempre: ‘Miren esta bandera chilena, nos sentimos parte de esta bandera, pero quiero observar que esta bandera no tiene un solo color'". Para indicar así "que la unidad del pueblo no lo hace el ser de un mismo color o etnia, sino crear esta unidad a partir de la riqueza de la diversidad".