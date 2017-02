Von Boeselager aclara que Burke "está suspendido de facto" como Patrono de la Orden de Malta

(Cameron Doody).- "El cardenal Burke, como cardenal patrono de la Orden, ya está suspendido de facto", dado que el delegado pontificio, Angelo Becciu, "tiene la confianza del Papa y es su portavoz y confidente" en la congregación. De esta forma ha respondido el Gran Canciller de la Orden de Malta, Albrecht Freiherr von Boeselager, al purpurado ultra estadounidense, después de que éste declarara "una calumnia" el relato de que fue él quien provocó el escándalo en la Orden.

En una entrevista publicada este domingo en la web de la archidiócesis de Colonia, domradio.de, y recogida por el Tablet, el reinstituido número tres de la congregación dio por terminada la crisis en la congregación, tras el nombramiento de Becciu y la relegación de Burke. Añadió que lo importante ahora es que los caballeros se centren en sus tareas esenciales, como son la promoción de la paz en el mundo y la propagación de sus programas de ayuda humanitaria, ante su reunión en abril para elegir un nuevo Gran Maestre.

La petición de dimisión que a von Boeselager le hicieron el cardenal Burke y el ex-Gran Maestre, Matthew Festing, fue el detonante del tumulto que ha sacudido a la Orden de Malta durante los últimos tres meses, pero al que el Papa Francisco ha conseguido poner fin con la designación de Becciu.

Según sostuvo el Gran Canciller, no obstante, los problemas se remontan hasta hace "tres o cuatro años", momento desde el que "el Gran Maestre (Festing) se volvió cada vez más alienado del gobierno de la Orden con el resultado de que sus candidatos deseados no fueron elegidos". "Otros fueron colocados en puestos importantes", continuó, "y entonces el Gran Maestre intentó interferir y en mi caso forzarme de mi oficio". Cuestiones de "personalidad" también tuvieron que ver en la controversia, según relató, si bien no quiso, en esta ocasión, entrar en detalles.

A propósito de las alegaciones de que el Papa ha violado la soberanía de la Orden al nombrar primero un grupo de investigación para dilucidar las circunstancias de su defenestración y después el delegado Becciu para la renovación espiritual y moral de la Orden, von Boeselager fue tajante en la negativa que dio.

"En mi opinión, esta es una acusación completamente infundada", declaro el Gran Canciller. "Antes que nada, el Santo Padre no se interesó por iniciativa propia. La razón de la petición de que yo dimitiera fue que era lo que quería el Santo Padre, pero no fue así. Fue una alegación falsa que concernía al Santo Padre y así tuvo que corregirla. Y entonces muchos miembros de la Orden recurrieron al Santo Padre para que actuara y pusiera las cosas en orden. De ahí que el Papa actuara según la voluntad de la Orden y tomara mucho cuidado de que la soberanía de la Orden no fuera violada ni perjudicada de ninguna de las formas".

El paso siguiente, según von Boeselager, fue que el pontífice "pidió al Gran Maestre (Festing) que renunciara", y luego que "su dimisión se llevó a cabo según las normas de la Orden y fue aceptada". Pero de igual forma en la que Festing ha sido apartado de la cúpula de la organización, también Burke, su co-conspirador en la inédita rebelión en contra del Papa, ha quedado relevado de cualquier responsabilidad en la futura reorganización de la Orden de Malta.

"La designación del delegado pontificio del Santo Padre está limitado expresamente al lado espiritual de la Orden y no tiene que ver con sus actividades como poder soberano", declaró von Boeselager, añadiendo que Becciu "es el único responsable" y "el portavoz y confidente de facto del Papa entre nosotros".