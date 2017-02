El Papa critica a los "católicos de misa diaria" con una "doble vida" que "escandaliza"

(J. Bastante/RV).- "Para ser católico, como aquél, es mejor ser ateo". El Papa Francisco criticó esta mañana, durante la Eucaristía matutina en Santa Marta, la "doble vida" de los que se dicen cristianos de misa diaria y, sin embargo, "dicen una cosa y hacen otra".

"El escándalo es decir una cosa y hacer otra; es la doble vida, la doble vida. La doble en todo: yo soy muy católico, yo voy siempre a Misa, pertenezco a esta asociación y a esta otra; pero mi vida no es cristiana, no pago lo justo a mis empleados, exploto a la gente, soy sucio en los negocios, hago blanqueo de dinero... doble vida. Y tantos católicos son así. Y escandalizan", denunció Bergoglio, quien advirtió que "con los escándalos se destruye".

"Córtate la mano", "arráncate el ojo", pero "no escandalices a los pequeños", es decir a los justos, "aquellos que confían en el Señor, o que sencillamente creen en el Señor", señaló Bergoglio, quien ofreció el ejemplo de una empresa importante que estaba a punto de la quiebra. "Las autoridades querían evitar una huelga justa, que no habría hecho bien, y querían hablar con las autoridades de la compañía. Los trabajadores, además, no tenían dinero para sus necesidades básicas porque no recibían el sueldo. Y el responsable, un católico, estaba de vacaciones de invierno en una playa de Oriente Medio, y la gente se enteró aunque la noticia no salió en los periódicos. Estos son los escándalos".

"Jesús dice, en el Evangelio, sobre los que escandalizan, sin decir la palabra escándalo, pero se entiende: ‘Tú llegarás al Cielo y llamarás a la puerta y: ‘¡Soy yo, Señor!' - ‘Sí, ¿no te acuerdas? Yo iba a la iglesia, estaba cerca de ti, pertenecía a tal asociación, hago esto... ¿no te acuerdas de todas las ofrendas que hice?' - ‘Sí, recuerdo. Las ofrendas, aquellas las recuerdo: todas sucias. Todas robadas a los pobres. No te conozco'. Aquella será la respuesta de Jesús a estos escandalosos que tienen doble vida", advirtió el Papa.

El Papa lamentó que la doble vida se produzca por "seguir las pasiones del corazón, los pecados capitales que son las heridas del pecado original". "A todos nosotros, a cada uno de nosotros, nos hará bien, hoy, pensar si hay algo de doble vida en nosotros, aparecer justos, parecer buenos creyentes, buenos católicos, pero por debajo hacer otra cosa; si hay algo de doble vida, si hay una confianza excesiva: ‘Pero, sí, el Señor después me perdonará todo, y yo sigo...'. Si hay algo que decir: ‘Sí, esto no va bien, me convertiré, pero hoy no: mañana'. Pensemos en esto. Y aprovechemos la Palabra del Señor y pensemos que el Señor en esto es muy duro. El escándalo destruye", culminó.