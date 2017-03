Marie Collins abandona la Comisión Antipederastia ante las trabas a los cambios de "un pequeño grupo de la Curia"

(Jesús Bastante).- Era la única superviviente de abusos clericales que se mantenía en la Comisión Antipederastia vaticana. La irlandesa Marie Collins, una de las figuras esenciales de la reforma y endurecimiento de las penas contra los sacerdotes abusadores de menores, ha anunciado su renuncia a la comisión. La fuerte oposición a dichas reformas por parte de un grupo minoritario de la Curia romana han acelerado su decisión.

No obstante, Collins ha aceptado la invitación del cardenal O'Malley para seguir trabajando en la comisión con un papel educativo en reconocimiento a su excepcional capacidad para la enseñanza y su testimonio como sobreviviente.

"Han sido tres años difíciles, pero me he mantenido en la esperanza de que podíamos traer el cambio. Todos los miembros de la comisión son muy buena gente, especialmente el cardenal Sean O'Malley, y el Papa Francisco ha apoyado todas nuestras recomendaciones", apuntó Collins, quien añadió que "nos hemos encontrado con la actitud resistente de un pequeño grupo de la curia del Vaticano", que "no ha cooperado en nada".

Su decisión de renunciar fue el culmen a una serie de frustraciones por parte de funcionarios vaticanos. La gota que colmó el vaso fue la negativa de un departamento vaticano a responder a todas las cartas de supervivientes y víctimas de abusos.

"Parecía que una simple petición, pero más tarde me di cuenta de que este dicasterio (no señaló cuál) no iba a cambiar sus procesos, y que no iba a poner en marcha el sistema para contestar a estas cartas. Para mí, esa fue la gota que colmó el vaso", confesó Marie Collins.

Nada más conocerse la renuncia, presentada el 13 de febrero y que es efectiva desde hoy, el cardenal O'Malley emitió una declaración en la que, "en nombre de los miembros de la Comisión, he expresado a Marie Collins nuestro más sincero agradecimiento por las contribuciones extraordinarias que ha hecho como miembro fundador de la Comisión".

"Ciertamente vamos a escuchar con atención a todo lo que Marie quiere compartir con nosotros acerca de sus preocupaciones y vamos a perder en gran medida sus importantes contribuciones como miembro de la Comisión", señala el cardenal, quien añade que Collins "seguirá trabajando con nosotros en la educación de los líderes de la Iglesia, incluyendo los próximos programas para los nuevos obispos y de los dicasterios de la Santa Sede. Nuestras oraciones permanecerán con Marie y con todas las víctimas y supervivientes de los abusos sexuales".

La renuncia de Collins se produce un año después de que el inglés Peter Saunders, también víctima de abusos y fundador de la Asociación Nacional de Personas que sufrieron abusos en la Infancia (NAPAC, en sus siglas en inglés), decidiera abandonar la comisión.

La Pontificia Comisión no especificó entonces las razones de la dimisión de Saunders, pero este había manifestado anteriormente su malestar por cómo se habían tratado algunos de estos casos de pederastia.

Saunders también había expresado su contraposición ante algunas decisiones del cardenal George Pell, que dirige la Secretaria de Economía del Vaticano, como su posición ante las denuncias de pederastia en el seno de la Iglesia católica de Australia, o que hubiera rechazado declarar en algunos juicios alegando problemas de salud.