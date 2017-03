El Papa reza en el ángelus por los niños y niñas víctimas de violencia, malos tratos y guerra en el mundo

(Cameron Doody).- Dos días después de la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción de Guatemala, el Papa ha hecho hoy en el ángelus un fuerte llamamiento a que el mundo no permanezca indiferente ante la "plaga" de la violencia que sufren tantos niños y niñas alrededor del mundo. "No podemos continuar fingiendo que no vemos y no escuchamos", ha reclamado Francisco el mediodía de este domingo.

Algunas frases de la catequesis del Papa:

El Evangelio de este segundo domingo de Cuaresma nos presenta la historia de la transfiguración de Jesús

El Señor hizo resplandecer la luz de la gloria divina en su propia persona que se podía alcanzar con la fe en su predicación y en sus hechos milagrosos

El brillo que caracteriza a este extraordinario evento tiene como propósito iluminar las mentes y los corazones de los discípulos

Es un destello de luz que abre de repente el misterio de Jesús e ilumina toda su persona y toda su acción

Jesús no es un caballero de gran riqueza, un signo de bendición, pero un pobre que no tiene donde reclinar la cabeza

Es una revelación de Dios al revés, y el signo más desconcertante de esta inversión indignante es la cruz

Jesús transfigurado en el monte Tabor quiso mostrar su gloria a sus discípulos, no para evitarles el pasar a través de la cruz sino para indicarles a dónde lleva la cruz

Es precisamente a través de la cruz que Jesús alcanzará la gloriosa resurrección

Quien muere con Cristo, con Cristo resurgirá. Quien lucha junto a él, con él triunfará

En este tiempo de Cuaresma, contemplamos con devoción la imagen de Jesús crucificado

Saludos del Papa después del ángelus:

Un recuerdo para el pueblo de Guatamala, que vive el luto por las víctimas del incendio de la casa de acogida de niñas (el Hogar Seguro Virgen de la Asunción)

Recemos por todas las niñas víctimas de violencia, de la guerra. Es una plaga

Este es un llamamiento que debe escucharse: no podemos continuar ignorándolo, sin verlo y sin escucharlo

Dirijo un cordial saludo a todos vosotros, aquí presentes, a los fieles de Roma y de muchas partes del mundo

Saludo a los peregrinos de Friburgo y Mannheim, Alemania, así como los de Líbano y los corredores del maratón de Portugal

Saludo a los grupos parroquiales de Gioiosa Ionica y Pachino; los hijos de Lodi que se preparan para la "Profesión de fe"; estudiantes de Dalmine y Busto Arsizio; y el coro juvenil "gota a gota" de Bérgamo

Les deseo a todos un buen domingo. Por favor, no se olvide de rezar por mí

Queridos hermanos y hermanas,

Expreso mi cercanía al pueblo de Guatemala que vive el luto por el grave y triste incendio desencadenado en el interior de la casa Refugio Virgen de la Asunción, causando víctimas y heridas en las chicas que vivían allí. Que el Señor reciba sus almas, cure a los heridos, consuele a sus familias doloridas y a toda la nación.

También rezo, y les pido que recen conmigo, por todas las chicas y chicos víctimas de violencia, maltrato, explotación y de las guerras. Esta es una plaga, esto es un grito escondido que debe ser escuchado por todos nosotros y que no podemos continuar fingiendo que no vemos y no escuchamos.

Dirijo un cordial saludo a todos ustedes aquí presentes, fieles de Roma y de tantas partes del mundo. Saludo a los peregrinos de Friburgo y Mannheim, en Alemania, así como a los del Líbano y a los maratonistas de Portugal.

Saludo a los grupos parroquiales provenientes de Gioiosa Ionica y Pachino, y a los chicos de Lodi que se preparan para la Profesión de Fe, los estudiantes de Dalmine y Busto Arsizio. Es verdad eso que ustedes dicen: no a la Cultura del Descarte, ¡bien!... y el coro juvenil "Gota tras gota" de Bérgamo.

Les deseo a todos un buen domingo. Por favor no se olviden de rezar por mí. ¡Buen almuerzo! y ¡Hasta la vista!