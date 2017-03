"La conversión es aprender a hacer el bien concretamente"

(RV).- Alejarse del mal, aprender a hacer el bien y dejarse llevar adelante por el Señor. Es el camino de conversión cuaresmal que indicó el Santo Padre en su homilía de la Misa matutina celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta. Una conversión - advirtió el Papa - que se manifiesta no con palabras, sino en "cosas concretas".

Francisco trazó el camino de la conversión cuaresmal inspirándose en las palabras del Profeta Isaías propuestas en la Primera Lectura del día. Alejarse del mal y aprender a hacer el bien, que representa el corazón de la exhortación e profética, y que son las etapas de este recorrido. "Cada uno de nosotros, cada día - dijo el Papa Bergoglio - hace algo malo". En efecto - añadió - la Biblia dice que "el más santo peca siete veces al día".

Alejarse del mal y aprender a hacer el bien es un camino

El Obispo de Roma explicó que el problema está en "no habituarse a vivir en las cosas malas" y alejarse de lo que "envenena el alma", la empequeñece. Y, por tanto, hay que aprender a hacer el bien:

"No es fácil hacer el bien: debemos aprenderlo. Siempre. Y Él nos enseña. Pero: Aprendan. Como los niños. En el camino de la vida, de la vida cristiana se aprende todos los días. Se debe aprender todos los días a hacer algo, a ser mejores que el día anterior. Aprender. Alejarse del mal y aprender a hacer el bien: ésta es la regla de la conversión. Porque convertirse no es ir a lo de una hada para que nos convierta con la varita mágica: ¡No! Es un camino. Es un camino por el que hay que apartarse y aprender".

Se aprende a hacer el bien con cosas concretas y no con las palabras

Por tanto, dijo el Papa, se necesita coraje para alejarse y humildad para aprender a hacer el bien, que se ejerce con hechos concretos:

"Él, el Señor, aquí dice tres cosas concretas, aunque hay tantas otras: busquen la justicia, socorran al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan la causa de la viuda... Cosas concretas. Se aprende a hacer el bien con cosas concretas, no con palabras. Con hechos... Por esto Jesús, en el Evangelio que hemos escuchado, reprocha a esta clase dirigente del pueblo de Israel, porque "dicen y no hacen", no conocen lo concreto. Y si no existe lo concreto, no puede existir la conversión".

Levantarse con la ayuda del Señor y con humildad, así seremos perdonados

En la Primera Lectura el Señor también hace una invitación: "Vamos, vengan y discutamos". "Vamos": una bella palabra - dijo Francisco - una palabra que Jesús dirigió a los paralíticos, a la hija de Jairo, así como al hijo de la viuda de Naín. Y Dios nos da una mano para "elevarnos". Y es humilde, se abaja tanto hasta decir: "Vengan, discutamos". El Papa subrayó además cómo Dios nos ayuda: "El caminar juntos para ayudarnos, para explicarnos las cosas, para llevarnos de la mano". El Señor es capaz de "hacer este milagro", es decir, "cambiarnos", no de un día para el otro, sino en el camino:

"Invitación a la conversión, aléjense del mal, aprendan a hacer el bien... 'Vamos, levántate, ven a mí, discutamos y vayamos adelante. Pero tengo tantos pecados... Pero, no te preocupes: si tus pecados fueran como la escarlata, se volverían blancos como la nieve'. Y éste es el camino de la conversión cuaresmal. Sencillo. Es un Padre que habla, es un Padre que nos quiere, nos ama. Y nos acompaña en este camino de conversión. Sólo pide de nosotros que seamos humildes. Jesús dice a los dirigentes: "El que se ensalce, será humillado y el que se humille será ensalzado".

El Sucesor de Pedro concluyó su homilía reafirmando cuál es "el camino de la conversión cuaresmal": Alejarse del mal, aprender a hacer el bien, levantarse e ir con Él. Entonces - dijo Francisco - "todos nuestros pecados serán perdonados".