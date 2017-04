Francisco: "Recorrer el camino de la paz no siempre es fácil, pero es la única respuesta auténtica a la violencia"

(C. Doody/Agencias).- El Papa Francisco bendice la "Operación Paz" con la que el cardenal Blase Cupich quiere romper los ciclos de violencia en Chicago, ciudad de la que es arzobispo. Así le hizo saber el pontífice en una carta dirigida a él en la que recuerda que "la práctica constante de la no violencia ha roto barreras, ha reparado heridas, ha sanado a naciones, y puede curar a Chicago".

"Estoy enterado de que muchas familias han perdido a sus seres queridos a causa de la violencia. Quiero decirles que estoy cerca de ellos, que comparto su dolor y ruego a Dios para que a través de su gracia puedan vivir y experimentar la sanación y la reconciliación. Quiero asegurarle que el compromiso que usted y muchos otros líderes locales están teniendo para promover la no violencia como una forma de vida y un camino para la paz cuenta con todo mi apoyo", dice el pontífice en la misiva.

La carta, fechada el día de este miércoles, se dio a conocer al mismo tiempo en que la archidiócesis de Chicago anunció que han lanzado una iniciativa para romper los ciclos de violencia en la ciudad y la creación como parte de estos esfuerzos del fondo filantrópico Operación Paz al que destinarán 250.000 dólares.

La archidiócesis de Chicago, que sirve a más de 2,2 millones de feligreses, de los cuales 44% son hispanos, informó que con ese dinero apoyarán, entre otras cosas, programas de Caridades Católicas; de Mercy Homes for Boys and Girls, organismo que brinda apoyo a jóvenes de bajos recursos; y de Kolbe Homes, que da servicios religiosos dentro de las cárceles, entre otros.

"Las causas de la violencia que estamos viendo en nuestra ciudad son complejas y profundamente arraigadas, pero tengo una fuerte creencia, basada en la buena voluntad y los muchos esfuerzos dedicados de nuestros líderes cívicos y religiosos, de que estas causas pueden ser abordadas y el sufrimiento puede terminar si todos trabajamos juntos", dijo Cupich en un comunicado.

Chicago acaparó titulares el año pasado con más de 760 asesinatos. En lo que va del 2017, la ciudad ha registrado más de 150 homicidios y la semana pasada vivió su segundo día más violento del año, en el que siete personas fueron asesinadas, entre ellos una mujer embarazada, en un lapso de 12 horas.





Una marcha por la paz y el legado de Martin Luther King

La archidiócesis anunció también que este próximo 14 de abril, día que se celebra el Viernes Santo, tendrán una marcha por la paz, que se llevará a cabo en el barrio de Englewood, una de las zonas de la ciudad más afectadas por la criminalidad.

Durante el evento, que arrancará a las 10.30h en la iglesia de St. Benedict the African Catholic Church e irá de la esquina de la 66th Street a la Stewart Avenue, se representarán las estaciones del Vía Crucis y harán una pausa a lo largo del camino para recordar a quienes perdieron la vida a manos de la violencia.

"Ese día, mientras realice mi propio Vía Crucis en Roma, acompañaré con mi oración a todos aquellos que caminen con usted y a todas las personas que han sido víctimas de la violencia", agregó el Papa en su misiva.

Por otra parte, en su carta el Papa Francisco también se expresó en contra de la discriminación y recordó el legado de Martin Luther King.

"Lamentablemente.... personas de diverso origen étnico, social y económico hoy son víctimas de discriminación, indiferencia, injusticia y violencia. Debemos rechazar esa exclusión y ese aislamiento y dejar de pensar en cualquier grupo como los 'otros'. Mejor pensemos en ellos como nuestros propios hermanos y hermanas", agregó el Papa en su mensaje.

"Andar el camino de la paz no siempre es fácil, pero es la única respuesta auténtica a la violencia... Invito a todas las personas, especialmente a los hombres y mujeres jóvenes, a dar respuesta a las palabras del Dr. King, y a que sepan que una cultura de la no violencia no es un sueño inalcanzable, sino un camino que ha producido resultados decisivos. La práctica constante de la no violencia ha roto barreras, ha reparado heridas, ha sanado a naciones, y puede curar a Chicago", indicó el Sumo Pontífice.

Como es su costumbre, al final de su mensaje, el Papa de origen argentino pidió a los feligreses que rezaran por él.