El Papa, a los jóvenes en la vigilia de oración: "La Iglesia necesita más primavera todavía"

(José M. Vidal).- El Papa Francisco participa en la vigilia de oración por la Jornada mundial de la Juventud. Y en un vibrante discurso improvisado, lanzó a los jóvenes a la misión de "hablar con los ancianos", recoger sus sueños y caminar hacia adelante. "Porque la Iglesia necesita más primavera todavía".

Diversos testimonios, cantos y ofrenda de flores a la Virgen 'Salud del pueblo romano'. Francisco, como suele ser habitual en él, toma notas. En una primera parte, la vigilia se centra en María. La segunda parte, en Jesús, su Hijo.

Algunas frases de la intervención del Papa

"De Cracovia a Panamá y, en medio el Sínodo de los jóvenes"

"Un Sínodo del cual ningún joven debe sentirse excluido"

"El Sínodo es para todos los jóvenes"

"Los jóvenes son los protagonistas, incluso los que tienen la fe tibia o los alejados de la Iglesia o los que se sienten ateos"

"Todos nosotros queremos escucharlos"

"Tenéis cosas que decirnos a los sacerdotes, a los obispos y al Papa"

"No está bien ver a un joven que vive en el sofá"

"Jóvenes de calle, que van adelante, mirando al futuro"

"El mundo de hoy necesita jóvenes que sientan que la vida para ellos les ofrece una misión"

"Jóvenes en camino"

"El drama de este mundo es que los jóvenes, a menudo, son descartados: no tienen trabajo, no tienen un ideal, no tienen educación, les falta la integración. Muchos tienen que emigrar a otras tierras"

"Los jóvenes son a menudo material de descarte y esto no lo podemos tolerar"

"No queremos ser material de descarte"

"La vida siempre nos sorprende, si miramos al horizonte"

"En camino hacia el Sínodo y hacia Panamá"





"Un camino arriesgado, pero, si un joven no arriesga, es un anciano"

"Al sacramento de la confirmación se llama en Italia el sacramento del 'arrivederci'"

"Debéis arriesgar en la vida y preparar el futuro. El futuro está en vuestras manos"

"En el Sínodo, la Iglesia quiere escuchar lo que ustedes piensan"

"La Iglesia necesita más primavera todavía. La primavera es la estación de los jóvenes"

"Quisiera invitaros a hacer este camino hacia el Sínodo y Panamá con alegría, sin miedo, sin vergüenza, con valentía"

"Se necesita valentía"

"Buscad la belleza en las pequeñas cosas"

"¿Para quién soy yo?"

"Lenguaje de la mente, del corazón y de las manos"

"El Sínodo no es un circo, una festa y, después, nos olvidados"

"La vida pide concreciones"

"A mi edad, estamos para irnos"

"A los jóvenes hoy la vida y las Iglesia les pide una misión"

"Y la misión es volver atrás y hablar con los abuelos"

"Necesitamos este puente de diállgo entre los ancianos y los jóvenes, entre los nietos y los abuelos"

"Los ancianos soñarán", dice el profeta Joel y losjóvenes profetizarán"

Ésta es la misión que os doy en nombre de la Iglesia: hablad con los ancianos, haced que ellos sueñen y profetiza y haz concreta la pofecía"

"En el arte de subir, lo importante no es no caer, sino levantarse"

"Y a Panamá. No sé si estaré yo, pero estará el Papa. Y el Papa os preguntará: ¿Habéis hablado con los ancianos?"

"Preparémonos todos juntos para el Sínodo y para Panamá"