Francisco: "El que se pone al servicio de los demás es simiente de esperanza"

(Jesús Bastante).- "El amor es el motor que hace avanzar nuestra esperanza". El Papa Francisco dirigió una vibrante alocución durante su Audiencia General de este Miércoles Santo, ante decenas de miles de fieles, en una mañana soleada en San Pedro. Utilizando el pasaje del grano de trigo que, al morir, da fruto, Bergoglio hizo un paralelismo con lo sucedido, hace más de dos mil años, en la vida, la muerte, y la Resurrección, de Jesucristo.

Y es que, por mucho que algunos se sigan empeñando en ello, "la cruz, el sufrimiento, el sacrificio, es un paso obligado, pero no es la meta. La meta es la gloria, como nos muestra la Pascua", recordó el Papa. "el pasado domingo hemos hecho memoria de la entrada de Jesús en Jerusalén. Muchas de las personas que acudieron con palmas a recibirlo lo hicieron con expectativas mundanas: buscaban milagros, prodigios, la expulsión de los invasores. Todo ello se derrumbó ante el misterio de la cruz. Nosotros por el contrario -dijo- creemos que del Crucificado hace renacer nuestra esperanza por la fuerza de su amor".

"En esta Pascua, estamos llamados a seguir el ejemplo de Nuestro Señor. El amor más grande es el de aquel que se entrega sin reservas y da todo lo que tiene. El que se pone al servicio de los demás es simiente de esperanza".

"La gente reconocía en Jesús mucha esperanza. Veían los milagros y grandes signos, y los signos de libertad", apuntó el Papa. "¿Quién habría imaginado que a los pocos días Jesús estaría humillado, condenado y puesto en la cruz?". Y, sin embargo, "la esperanza cristiana está delante de la cruz. Junto al crucifijo, nuestra esperanza renace".

Jesús puede ser apresado, juzgado, condenado y crucificado, y todo parece morir. "La esperanza terrena muere en la cruz", admitió Francisco, "pero renace la esperanza nueva, que dura para siempre. Una esperanza diversa, que surge de la cruz". Como el grano de trigo, que sólo "produce mucho fruto si muere".

"Jesús ha aportado al mundo una esperanza nueva, y lo ha hecho como una simiente, como un grano de trigo (...), dejándose entregar a la muerte, como la semilla se deja caer en la tierra". Y, "en el punto más extremo de su sufrimiento, que es el punto más alto del amor, hace germinar la esperanza".

"Si alguno de vosotros me pregunta ¿cómo nace la esperanza?, contesto: de la cruz", explicó Francisco. Por eso, animó, "ve a la cruz, contempla a Jesús crucificado, pues de ahí vendrá la esperanza que no desaparece, que dura hasta la vida eterna".

Una esperanza "que germina por la fuerza del amor, que todo espera, todo soporta, que es vida de Dios, que ha renovado todo. En Pascua, Jesús ha transformado, tomándolo sobre sí, nuestro pecado en perdón. Sentid bien cómo es la transformación que hace la Pascua: ha transformado nuestro pecado en perdón, nuestra muerte en resurrección, nuestros miedos en confianza. Porque Él, en la cruz, hace renacer nuestra esperanza".

Y es que, "con Jesús, nuestra oscuridad puede ser transformada en luz, nuestras luchas en victorias. La esperanza supera todo, porque nace del amor de Jesús, que ha hecho como el grano de trigo en la tierra. Ha muerto para dar vida, y de la vida dada por amor, viene la esperanza".

Se trata de la lógica del amor, que supera la lógica del poder. "Muchos piensan, el que da, pierde cosas. Tengo algo para mí, y luego queremos algo más grande, y así sucesivamente, y nunca estamos satisfechos. Es una mala sed, que cuanto más se tiene, más se quiere. Es tan voraz que nunca se sacia. Y Jesús lo dice claramente: 'El que ama su vida, la perderá'".

En cambio, "quien está disponible y sirve a los otros, vive al modo de Dios, se salva a sí mismo y salva a los otros, y ofrece esperanza para el mundo", animó el Papa. "Es bello ayudar a los otros, servir a los otros, el corazón se llena de alegría y de esperanza. Ése es el amor y la esperanza, servirse, darse".

Un amor que, "es cierto, pasa a través de la cruz, del sacrificio", admitió Francisco. "La cruz es el paso obligado, pero no es la meta. La meta es la gloria, como nos muestra la Pascua.", recalcó, recordando cómo "cuando una mujer da a luz a su hijo, no se acuerdo del sufrimiento, por la alegría de haber traído al mundo una nueva vida. Y eso es: dar la vida da alegría. El amor da a la luz la vida, da sentido al dolor. El amor es el motor que hace avanzar nuestra esperanza".

"El amor es el motor que hace avanzar nuestra esperanza, repitió el Papa, quien pidió a todos que lo hicieran, contemplando el crucifijo, "lleno de esperanza, y entenderemos que esperar con Jesús es plantar la semilla, la Pascua en la Cruz, la vida en la muerte".

"Miradlo, decidle: 'Contigo, nada esta perdido, tú eres mi esperanza'. Imaginemos el crucifijo, y digamos todo por tres veces: 'Tú eres mi esperanza. Todos'".



Texto completo de la catequesis del Papa Francisco

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

El domingo pasado hemos hecho memoria del ingreso de Jesús en Jerusalén, entre las aclamaciones festivas de los discípulos y de mucha gente. Esa gente ponía en Jesús muchas esperanzas: muchos esperaban de Él milagros y grandes signos, manifestaciones de poder e incluso la liberación de los enemigos dominantes. ¿Quién de ellos habría imaginado que dentro de poco Jesús habría sido en cambio humillado, condenado y asesinado en la cruz? Las esperanzas terrenas de esa gente se derrumbaron delante de la cruz. Pero nosotros creemos que justamente en el Crucificado nuestra esperanza ha renacido. Las esperanzas terrenas caen ante la cruz, pero renacen esperanzas nuevas, aquellas esperanzas que duran por siempre. Es una esperanza diversa esta que nace de la cruz. Es una esperanza diversa de aquellas que se derrumban, de aquellas del mundo. Pero ¿De qué esperanza se trata, esta esperanza que nace de la cruz?

Nos puede ayudar a entenderlo lo que dice Jesús justamente después de haber entrado a Jerusalén: «Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo; pero si muere, da mucho fruto» (Jn 12,24). Tratemos de pensar en un grano o en una pequeña semilla, que cae en el terreno. Si permanece cerrado en sí mismo, no sucede nada; si en cambio se fracciona, se abre, entonces da vida a una espiga, a un retoño, y después a una planta y una planta que dará fruto.

Jesús ha traído al mundo una esperanza nueva y lo ha hecho a la manera de la semilla: se ha hecho pequeño, pequeño, pequeño como un grano de trigo; ha dejado su gloria celestial para venir entre nosotros: ha "caído en la tierra". Pero todavía no era suficiente. Para dar fruto, Jesús ha vivido el amor hasta el extremo, dejándose fragmentar por la muerte como una semilla se deja fragmentar bajo la tierra. Justamente ahí, en el punto extremo de su anonadamiento - que es también el punto más alto del amor - ha germinado la esperanza. Si alguno de ustedes me pregunta: ¿Cómo nace la esperanza? Yo respondo: "De la cruz. Mira la cruz, mira al Cristo Crucificado y de ahí te llegara la esperanza que no desaparece jamás, aquella que dura hasta la vida eterna. Y esta esperanza ha germinado justamente por la fuerza del amor: porque el amor que «todo lo espera, todo lo soporta» (1 Cor 13,7), el amor que es la vida de Dios ha renovado todo lo que ha alcanzado. Así, en la Pascua, Jesús ha transformado, tomándolo en sí, nuestro pecado en perdón. Pero escuchen bien como es la transformación que hace la Pascua: Jesús ha transformado nuestro pecado en perdón, nuestra muerte en resurrección, nuestro miedo en confianza. Es por esto, que en la cruz, ha nacido y renace siempre nuestra esperanza; es por esto que con Jesús toda nuestra oscuridad puede ser transformada en luz, toda derrota en victoria, toda desilusión en esperanza. Toda: sí, toda. La esperanza supera todo, porque nace del amor de Jesús que se ha hecho como el grano de trigo caído en la tierra y ha muerto para dar vida y de esa vida llena de amor viene la esperanza.

Cuando elegimos la esperanza de Jesús, poco a poco descubrimos que el modo de vivir vencedor es aquel de la semilla, aquel del amor humilde. No hay otra vía para vencer el mal y dar esperanza al mundo. Pero ustedes pueden decirme: "No, es una lógica equivocada". Parecería así, que es una lógica frustrada, porque quien ama pierde poder. ¿Han pensado en esto? Quien ama pierde poder, quien dona, se despoja de algo y amar es un don. En realidad la lógica de la semilla que muere, del amor humilde, es la vía de Dios, y sólo esta da fruto. Lo vemos también en nosotros: poseer impulsa siempre a querer algo más: he obtenido una cosa para mí y enseguida quiero otra más grande, y así, no estoy jamás satisfecho. Es una sed terrible, ¿eh? Cuanto más tengo, más quiero. Es feo. Quien es ávido no se sacia jamás. Y Jesús lo dice de modo claro: «El que ama su vida, la perderá» (Jn 12,25). Tú eres codicioso, amas tener tantas cosas, pero perderás todo, también la vida, es decir: quien ama lo propio y vive por sus intereses se hincha sólo de sí y pierde. En cambio, quien acepta, es disponible y sirve, vive según el modo de Dios: entonces es vencedor, salva a sí mismo y a los demás; se convierte en semilla de esperanza para el mundo. Pero es bello ayudar a los demás, servir a los demás. Tal vez, nos cansaremos, ¿eh? La vida es así, pero el corazón se llena de alegría y de esperanza. Y esto es el amor y la esperanza juntos: servir, dar.

Claro, este amor verdadero pasa a través de la cruz, el sacrificio, como para Jesús. La cruz es el paso obligatorio, pero no es la meta, es un paso: la meta es la gloria, como nos muestra la Pascua. Y aquí nos ayuda otra imagen bellísima, que Jesús ha dejado a los discípulos durante la Última Cena. Dice: «La mujer, cuando va a dar a luz, siente angustia porque le llegó la hora; pero cuando nace el niño, se olvida de su dolor, por la alegría que siente al ver que ha venido un hombre al mundo» (Jn 16,21). Es esto: donar la vida, no poseerla. Y esto es aquello que hacen las mamás: dan otra vida, sufren, pero luego son felices, gozosas porque han dado otra vida. Da alegría; el amor da a la luz la vida y da incluso sentido al dolor. El amor es el motor que hace ir adelante nuestra esperanza. Lo repito: el amor es el motor que hace ir adelante nuestra esperanza. Y cada uno de nosotros puede preguntarse: ¿Amo? ¿He aprendido a amar? ¿Aprendo todos los días a amar más?, porque el amor es el motor que hace ir adelante nuestra esperanza.

Queridos hermanos y hermanas, en estos días, días de amor, dejémonos envolver por el misterio de Jesús que, como un grano de trigo, muriendo nos dona la vida. Es Él la semilla de nuestra esperanza. Contemplemos al Crucificado, fuente de esperanza. Poco a poco entenderemos que esperar con Jesús es aprender a ver ya desde ahora la planta en la semilla, la Pascua en la cruz, la vida en la muerte. Pero yo quisiera darles una tarea para la casa. A todos nos hará bien detenernos ante el Crucificado - todos ustedes tienen uno en casa - mirarlo y decirle: "Contigo nada está perdido. Contigo puedo siempre esperar. Tú eres mi esperanza". Imaginando ahora al Crucificado y todos juntos decimos a Jesús Crucificado, tres veces: "Tú eres mi esperanza". Todos: "Tú eres mi esperanza". Más fuerte: "Tú eres mi esperanza". Más fuerte: "Tú eres mi esperanza". Gracias.