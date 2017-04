El Papa invita a la Acción Católica a "construir una sociedad más justa, más fraterna, más solidaria"

(Jesús Bastante).- Este Papa no se cansa nunca. Apenas unas horas después del histórico e intenso viaje a Egipto, Francisco regresó, con fuerzas renovadas, a la plaza de San Pedro, para participar en la fiesta del 150 aniversario de la Acción Católica italiana. Sin que apenas se notara un rasgo de agotamiento en su rostro.

La fiesta de los católicos italianos arrancó pocos minutos después de las nueve de la mañana, aunque no fue hasta poco antes de las once cuando Bergoglio hizo acto de presencia, saludando y bendiciendo a las decenas de miles de jóvenes y familias que gritaban y cantaban en la plaza de San Pedro.

En el día en que el Evangelio glosa el pasaje de los discípulos de Emaús, Francisco recalcó la vocación de estos 150 años de Acción Católica, "un camino de fe para muchas generaciones, vocación a la santidad para muchísimas personas: niños, jóvenes y adultos que se han convertido en discípulos de Jesús, y por ello, han tratado de vivir como testigos alegres de su amor en el mundo".

Una historia "por la que la Iglesia les está agradecida", y que se basa en la apuesta por "vivir juntos el encuentro con el Señor, grandes y pequeños, laicos y pastores, juntos, independientemente de su condición social, de la preparación cultural, del lugar de origen".

"Fieles laicos que en todos los tiempos han compartido la búsqueda de los caminos a través de los cuales anunciar, con las propias vidas, la belleza del amor de Dios y contribuir con su compromiso y competencia, a la construcción de una sociedad más justa, más fraterna, más solidaria", saludó el Papa, quien agradeció esta "historia de pasión por el mundo y por la Iglesia".

Una "bella historia" que no se puede quedar ahí. "No sirve para mirarse en el espejo, no sirve para ponerse cómodos en el diván", sino para "ser conscientes de ser pueblo que camina cuidando a todos, ayudando a todos a crecer humanamente y en la fe, compartiendo la misericordia con la que el Señor nos acaricia".

"Los animo a seguir siendo un pueblo de discípulos-misioneros que vive y da testimonio de la alegría de saber que Dios nos ama con un amor infinito, y que junto a Él aman profundamente la historia en la que vivimos", proclamó Bergoglio, quien les llamó a "continuar con su peculiar vocación poniéndose al servicio de las diócesis, en torno a los obispos y en las parroquias, allí donde la Iglesia vive en medio de las personas".

"No se cansen de recorrer el camino a través del cual es posible hacer crecer el estilo de una auténtica sinolidad, un modo de ser Pueblo de Dios en el que cada uno puede contribuir a una lectura atenta, meditada, orante de los signos de los tiempos, para comprender y vivir la voluntad de Dios, con la certeza de que la acción del Espíritu Santo actúa y hace nuevas cada día todas las cosas", aconsejó el Papa.

Así, los invitó a llevar adelante su experiencia apostólica en la parroquia, "que no es una estructura caduca", porque "es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de la Palabra, del crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, de la adoración y la celebración", añadió Francisco, quien pidió que "la parroquia no se cierre en sí misma, y tampoco la Acción Católica, sino que ayuda a la parroquia a estar en contacto con las familias y las vidas de las personas, sin convertirse en una larga estructura separada de la gente o un grupo de elegidos que se miran a sí mismos".

"Queridos miembros de la Acción Católica, que cada una de sus iniciativas, cada propuesta, cada camino sea una experiencia misionera, destinada a la evangelización, no a la autoconservación", concluyó el Papa, quien pidió a sus miembros que "sientan fuerte dentro de ustedes la responsabilidad de lanzar la buena semilla del Evangelio en la vida del mundo, a través del servicio de la caridad, compromiso político, la pasión por la educación y la participación en el desarrollo cultural".

"Agranden su corazón para agrandar el corazón de sus parroquias. Sean caminantes de la fe, para salir al encuentro de todos, acoger a todos, escuchar a todos, abrazar a todos", especialmente "en aquel del pobre, el que está herido de lamuerte y busca refugio en nuestras casas, en nuestras ciudades. Nadie puede sentirse exonerado de la preocupación por los pobres y de justicia social".

"Permanezcan abiertos a la realidad que les rodea. Busquen sin miedo el diálogo con quienes viven al lado de ustedes, con quienes piensan diferente pero que como ustedes desean la paz, la justicia la fraternidad. Es con el diálogo como se puede asegurar un futuro compartido. Es a través del diálogo como construimos la paz, cuidando a todos y dialogando con todos.

"Queridos chicos, jóvenes y adultos de la Acción Católica: ¡vayan y alcancen todas las periferias! Vayan, y allí sean Iglesia, con la fuerza del Espíritu Santo", concluyó Francisco.



Discurso del Papa a la Acción Católica Italiana