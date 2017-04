Francisco exhorta a Maduro y a la oposición a buscar "soluciones negociadas" para la paz en Venezuela

(Jesús Bastante).- El Papa Francisco volvió su mirada a Venezuela, durante el rezo del Regina Coeli. Tras una audiencia multitudinaria con la Acción Católica, Bergoglio hizo un rotundo llamamiento a acabar con las "noticias dramáticas" que provienen del país.

Asi, Francisco invitó "al Gobierno y a todos los miembros de la sociedad venezolana para que se evite cualquier forma de violencia, sean respetados los derechos humanos y se busquen soluciones negociadas a la grave crisis humanitaria, social, política y económica que está extenuando a la población".

Sus palabras, continuación de las pronunciadas durante el vuelo de regreso de Egipto, sirvieron para que el Papa se uniera "al dolor de las familias de las víctimas" de los enfrentamientos, que han causado "numerosos muertos, heridos y detenidos", y para pedir "la paz, la reconciliación, y la democracia en ese querido país".

A su vez, el Papa volvió a saludar a la Acción Católica, a quienes invitó a "ir hacia delante" en su trabajo. Finalmente, Bergoglio recordó su reciente viaje a Egipto. "Pido al Señor que bendiga a todo el pueblo egipcio, tan acogedor, a las autoridades y a los fieles cristianos y musulmanes; y conceda paz a ese país".

Palabras del Papa:

Queridos hermanos y hermanas:

no dejan de llegar dramáticas noticias sobre la situación en Venezuela y el agravamiento de los enfrentamientos, con numerosos muertos, heridos y detenidos. Mientras me uno al dolor de las familias de las víctimas, a quienes aseguro oraciones de sufragio, dirijo un sentido llamamiento al Gobierno y a todos los miembros de la sociedad venezolana para que se evite cualquier ulterior forma de violencia, sean respetados los derechos humanos y se busquen soluciones negociadas a la grave crisis humanitaria, social, política y económica que está extenuando la población. Encomendamos a la Santísima Virgen María la intención de la paz, la reconciliación y la democracia en ese querido país. Y rezamos por todos los países que atraviesan graves dificultades, pienso sobre todo en estos días en la Ex República Yugoslava de Macedonia.

Ayer, en Verona, fue beatificada Leopoldina Naudet, fundadora de las Hermanas de la Sagrada Familia. Crecida en la corte de los Habsburgo, primero en Florencia y luego en Viena, tuvo desde niña una fuerte vocación a la oración, pero también para el servicio educativo. Se consagró a Dios y, a través de diferentes experiencias, llegó a formar en Verona una nueva comunidad religiosa, bajo la protección de la Sagrada Familia, que aún hoy está viva en la Iglesia. Nos unimos a su alegría y a su acción de gracias.

Hoy en Italia se celebra la Jornada de la Universidad Católica del Sagrado Corazón. Los animo a apoyar esta importante institución, que sigue invirtiendo en la formación de los jóvenes para mejorar el mundo.

La educación cristiana se basa en la Palabra de Dios. Por eso también me gusta recordar que hoy en Polonia se lleva a cabo el "Domingo bíblico." En las parroquias, en las escuelas y en los medios de comunicación se lee públicamente una parte de la Sagrada Escritura. Deseo todo lo mejor para esta iniciativa.

Queridos amigos de la Acción Católica, al final de este encuentro les agradezco de corazón por su presencia. Y a través de ustedes, saludo a todos sus grupos parroquiales, familias, niños y chicos, jóvenes y ancianos. ¡Vayan hacia delante!

Y extiendo mi saludo a los peregrinos que en este momento se unen a nosotros para la oración mariana, especialmente aquellos que vinieron de España, Croacia, Alemania y Puerto Rico. Juntos nos dirigimos a María nuestra Madre. De damos gracias en modo particular por el viaje apostólico a Egipto, que acabo de realizar. Pido al Señor que bendiga a todo el pueblo egipcio, tan acogedor, a las autoridades y a los fieles cristianos y musulmanes; y conceda paz a ese país. Regina Caeli...