De la cátedra de Pedro a la gran pantalla

(C. Doody/Clarín).- De entre todas las películas que se estrenarán en el famoso Festival de Cine de Cannes de este año hay una que destaca. Se trata de Beyond the Sun ("Más allá del sol"), el primer largometraje en el que aparece un pontífice. El Papa Francisco ha decidido dejarse ver en este filme para recaudar fondos para niños y jóvenes en situación de riesgo en Argentina.

La productora Ambi Pictures acaba de terminar la realización en el país del Papa de Beyond the Sun, y lanzará las ventas internacionales en el Marché du Filme del Festival de Cine de la Costa Azul que arrancará el miércoles 17 de mayo.

Según informó Variety, Ambi anunció este proyecto el año pasado. Escrito y dirigido por Graciela Rodríguez, Beyond the Sun está protagonizada por Aiden Cumming-Teicher, Cory Gruter-Andrew, Emma Duke, Kyle Breitkopf y Sebastián Alexander Chou.

El Papa, en su momento, pidió a los cineastas que desarrollaran una película para niños que comunique el mensaje de Jesús, y dijo que estaba dispuesto a participar en la película para apoyar la caridad, ya que todos los beneficios económicos de Beyond the Sun serán donados a dos entidades benéficas argentinas: El Almendro y Los Hogares de Cristo.

Los cofundadores de Ambi, Andrea Iervolino y Lady Monika Bacardi, siempre según Variety, produjeron la película y fueron asesorados por Monseñor Eduardo García, obispo de San Justo y asesor nacional de la Acción Católica Argentina, que fue nombrado asistente eclesiástico del Foro Internacional de Acción Católica (FIAC). Los coproductores del filme son Graciela Rodríguez y Gabriel Leybu.

"Nuestra emoción y gratitud hacia Su Santidad el Papa Francisco por participar en este filme superan las palabras", dijo Iervolino hace un año, cuando anunció el proyecto. "No es solo una película, es un mensaje, y quién más querrías de tu parte para transmitir un importante mensaje social y espiritual que el Papa", continuó el cineasta del pueblo de Cassino, Italia, quien realizó su primer largo con tan solo 15 años.

Por su parte, Bacardi comentó a Variety que "es un honor grande para Andrea y yo tener la oportunidad de trabajar con Su Santidad, el Papa Francisco, y de generar, con esta película, conciencia de su mensaje".

"Vamos a hacer una película de la que todos los involucrados estarán orgullosos. Familias de todo el mundo no solo se entretendrán con ella, sino que también lees conmoverá".