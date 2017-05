Wim Wenders rueda un documental sobre Francisco

El director alemán Wim Wenders está rodando un documental sobre el papa Francisco, en el que el pontífice participa y aborda temas como la ecología, los migrantes o la justicia social, informó la productora Focus Feature.

"Pope Francis. A Man of his Word" ("Papa Francisco. Un hombre de palabra") es el primer documental en el que el papa argentino colabora y se dirige directamente al público. Es una "película de no ficción significativa, no una biografía sobre el papa sino más bien un filme con él", destaca la productora en un comunicado.

En el documental, Jorge Bergoglio responde a preguntas enviadas por gente de diferentes países, para mostrar "la visión del papa Francisco del mundo contemporáneo", afirma monseñor Dario Edoardo Vigano, prefecto de la Secretaría de Comunicación de la Santa Sede, citado en el texto.

El filme incluye imágenes de archivo del Vaticano donde se puede ver al papa en sus viajes, exponiendo sus ideas en varios países.

El cineasta Wim Wenders, Palma de Oro por "París, Texas" (1984) y nominado tres veces en los Óscar, entre ellas por "Buena Vista Social Club" (2000), declaró por su parte que el papa "es un ejemplo vivo de un hombre que defiende lo que dice".

Hace dos años, la película "Francisco, el padre Jorge", de Beda Docampo Feijóo, relataba la trayectoria de Jorge Bergoglio, desde que decidió hacerse sacerdote hasta el cónclave que lo consagró Papa. El actor argentino Darío Grandinetti interpretó al pontífice.

(RD/Agencias)