Francisco: "El mundo, hoy, necesita la profecía de la alegría del Evangelio"

(RV).- El Santo Padre Francisco recibió a las participantes en el noveno Capítulo General de las Pías Discípulas del Divino Maestro, que se está llevando a cabo en Roma del 10 de abril al 28 de mayo con el tema "Vino nuevo en odres nuevos". El 10 de mayo pasado, fue elegida la nueva Superiora General: se trata de Sor M. Micaela Monetti quien ejercerá su cargo durante el período 2017 - 2023.

A ellas el pontífice dio su bienvenida, y les deseó que este Capítulo General lleve abundantes frutos evangélicos en la vida del Instituto, y que, abiertas al Espíritu Santo, caminen en una comunión que respete la pluralidad, "cultivando la atención y la aceptación mutua; practicando la corrección fraterna y el respeto por las hermanas más débiles; creciendo en el espíritu de la convivencia; desterrando de las comunidades las divisiones las envidias, los cotilleos; diciendo las cosas de forma abierta y con caridad".

Frutos de comunión con los hermanos y hermanas de la Familia Paulina. Fueron los primeros frutos que deseó el Papa, es decir la comunión con quienes las religiosas comparten el padre fundador, el beato Santiago Alberione, y la misión de llevar el Evangelio.

Frutos de comunión con los otros carismas: esto porque "nadie construye el futuro aislándose, ni sólo con sus propias fuerzas". Por eso las invitó a cultivar el diálogo y la comunión con los otros carismas, combatiendo todas las formas auto referencialidad: "Es muy feo cuando un consagrado o una consagrada es autorreferente, que está siempre mirándose al espejo, - les dijo. Es muy feo".

Frutos de comunión con los hombres y mujeres de nuestro tiempo: "Nuestro Dios- afirmó Obispo de Roma- es el Dios de la historia, y nuestra fe es una fe que actúa en la historia". Por eso señaló la importancia de la apertura de la mente y del corazón para leer "en los interrogantes y las expectativas de los hombres y mujeres de hoy, indicaciones importantes para nuestra secuela de Cristo".

Escuchar a las hermanas. Es ésta "una actitud necesaria para un buen Capítulo y para una sana vida fraterna en comunidad", observó Francisco, animándolas a que "no se cansen de ejercitarse constantemente en el arte de la escucha y del compartir".

El Capítulo General también es tiempo para renovar la docilidad al espíritu, lo cual significa ser audaces y humildes al mismo tiempo, apasionados de Dios y de la humanidad, para hacerse portavoz de Dios contra el mal y contra todo pecado, viviendo además, "la profecía de la alegría". "En primer lugar está la profecía de la alegría: la alegría del Evangelio. Es una profecía. El mundo hoy la necesita".

Una alegría que proviene, dijo el Obispo de Roma, del sentirse amados, y porque amados, perdonados. Por eso las exhortó a "no disfrazar la alegría": la alegría aleja "el cáncer de la resignación" que es fruto de la pereza que vuelve árida el alma. "Por favor, ¡nada de monjas resignadas!"

Profetas de esperanza, no de desventura: "¿Dónde está, oh cristianos, vuestra esperanza". "Como consagrados sabemos que no podemos hacer oídos sordos a esa pregunta, - concluyó el Papa. No se unan a los profetas de desventura, que hacen tanto daño a la Iglesia y a la vida consagrada". "Fortalezcan su vocación de centinelas del mañana, con el fin de anunciar a los demás la llegada del amanecer".

Por otro lado, Francisco recibió la tarde del lunes 22 de mayo a los participantes en la 70ª Asamblea General de la Conferencia Episcopal Italiana, que se lleva a cabo en Roma del 22 al 25 de mayo en el Aula Nueva del Sínodo.

Los trabajos del episcopado italiano iniciaron tras el saludo del Cardenal Presidente, Angelo Bagnasco, con la introducción del Papa Francisco, que abrió el diálogo reservado a los obispos.

El programa prevé la elección de la terna relativa al nombramiento del Presidente de la CEI en el martes 23. Los obispos se confrontarán sobre el tema principal de esta Asamblea: Jóvenes, para un encuentro de fe.

Entre los temas en discusión estarán el camino de preparación para la próxima Semana Social (Cagliari 26-29 de octubre de 2017), las normas sobre el régimen administrativo de los tribunales eclesiásticos en Italia y una serie de obligaciones de carácter jurídico y administrativo.

El miércoles 24, a las 8:30 am, los obispos concelebrarán la Eucaristía en la basílica de San Pedro, y el Jueves 25, a las 13.30 horas, en el atrio del Aula Pablo VI se llevará a cabo la conferencia de prensa conclusiva.