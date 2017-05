Trump sale del Vaticano "más decidido que nunca a buscar la paz en nuestro mundo"

(Jesús Bastante/Agencias).- "Dejo el Vaticano más decidido que nunca a buscar la paz en nuestro mundo". Aunque no estaba prevista declaración oficial alguna, el presidente de EE.UU., Donald Trump, utilizó su cuenta de Twitter para declarar su satisfacción tras su primer encuentro con el Papa Francisco.

"Honor de por vida haber conocido a Su Santidad el Papa Francisco", recalcó el magnate republicano, que mantuvo un diálogo "cordial" con el Papa, según el comunicado publicado por la Santa Sede.

En el mismo, ambos mandatarios abordaron "la promoción de la paz en el mundo" mediante la negociación política, e intercambiaron puntos de vista"sobre algunos temas relacionados con la actualidad internacional y la promoción de la paz en el mundo".

La nota vaticana concluyó subrayando el acuerdo de Francisco y Trump de luchar "mediante la negociación política y el diálogo interreligioso, con especial referencia a la situación en Oriente Medio y la protección de las comunidades cristianas".

Honor of a lifetime to meet His Holiness Pope Francis. I leave the Vatican more determined than ever to pursue PEACE in our world. pic.twitter.com/JzJDy7pllI