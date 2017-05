Francisco, a Milagro Sala: "Deseo que todo se resuelva bien y pronto"

(J. B./Agencias).- "Conozco el momento por el que está pasando. Me he informado de algunas cosas y comprendo su dolor y sufrimiento". El Papa Francisco ha enviado una carta manuscrita a la líder de Tupac Amaru, Milagro Sala, detenida desde hace más de un año y que, en estos días, está pendiente de si se decreta o no su salida de prisión hasta el juicio.

En una carta, fechada el 5 de mayo pero que, según Tupac Amaru la activista recibió ayer, Bergoglio escribe, de su puño y letra, que "quiero asegurarle que la acompaño con mi oración y los deseos de que todo se resuelva bien y pronto".

Una afirmación que adquiere gran importancia ante el inminente fallo del máximo tribunal que debe definir si Sala, detenida en enero de 2016, recupera la libertad a la espera de los juicios o queda en prisión.

La presión internacional para liberar a Sala se ha vuelto incómoda para el Gobierno. Días atrás, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitraria de la ONU reiteró que su opinión sobre Sala no cambiará y, por lo tanto, reiteraron que el Gobierno nacional debe arbitrar los medios para que la líder de la Tupac salga del penal del Alto Comedero, donde cumple prisión preventiva.

Según informaron en un comunicado desde la organización social, la carta papal "fue en respuesta a otra enviada por ella antes, en la que le relató el constante y creciente hostigamiento del que es víctima en el penal de mujeres, donde el 30 de mayo cumplirá 500 días de detención arbitraria".

Sala está presa desde enero de 2016. Primero se la acusó por la ocupación de una plaza central de la provincia, pero luego se fueron sumando denuncias en su contra por supuesta corrupción en el manejo de fondos millonarios para hacer viviendas durante el kirchnerismo.

La dirigente social aseguró que se sintió muy emocionada al recibir la carta. "Me ha emocionado mucho, que nos tengan en cuenta. Jujuy es una provincia muy chiquita y la están teniendo en cuenta toda la Argentina, en todo Latinoamérica por las cosas que están pasando. Con lo que sucede en Brasil, en Venezuela, y que el Papa piense aún así en nosotras es muy admirable", expresó, de acuerdo al comunicado.