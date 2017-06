Francisco: "Un cristiano no puede ser hipócrita y un hipócrita no es cristiano"

(J. B./ RV).- "La hipocresía no es el lenguaje de Jesús. La hipocresía no es el lenguaje de los cristianos. Un cristiano no puede ser hipócrita y un hipócrita no es cristiano". Rotundo, el Papa Francisco arremetió esta mañana en Santa Marta contra la hipocresía y la adulación.

Porque "el hipócrita es capaz de matar a una comunidad", señaló el Pontífice, quien reafirmó que siguiendo el ejemplo de Jesús, el lenguaje de los cristianos debe ser verdadero, no como el de los Doctores de la Iglesia, que "hacen ver una cosa, pero piensan otra, como lo indica la misma etimología de la palabra".

Unos Doctores de la Ley "hablan y juzgan", pero piensan otra cosa. Ésta es la hipocresía, dijo el Obispo de Roma:

"Y la hipocresía no es el lenguaje de Jesús. La hipocresía no es el lenguaje de los cristianos. Un cristiano no puede ser hipócrita y un hipócrita no es cristiano. Esto es tan claro. Este es el adjetivo que Jesús más usa con esta gente: hipócrita. Veamos cómo proceden éstos. El hipócrita siempre es un adulador, en tono mayor o en tono menor, pero es un adulador".

En efecto, éstos tratan de adular a Jesús - dijo Francisco -. "Los hipócritas - comentó - siempre comienzan con la adulación". La adulación - prosiguió diciendo el Papa - también es "no decir una verdad, es exagerar, es hacer que aumente la vanidad". Y recordó el caso de un sacerdote, "conocido hace mucho tiempo", que "se bebía todas las adulaciones que le hacían, era su debilidad" - dijo -.

La adulación - dijo también el Santo Padre - comienza "con la mala intención". Es el caso propio de los Doctores de la Ley, de quienes se lee en el pasaje del Evangelio del día, que ponen a prueba a Jesús, a partir de la adulación y planteando después una pregunta para hacerlo caer en error: "¿Es justo pagar al César, es justo?":

"El hipócrita tiene esta doble cara. Pero Jesús, conociendo su hipocresía, dice claramente: ‘¿Por qué quieren ponerme a prueba?, tráiganme un denario, quiero verlo'. Jesús responde siempre a los hipócritas y a los ideólogos con la realidad. La realidad es así, todo lo demás es o hipocresía o ideología. Pero ésta es la realidad: tráiganme un denario. Y hace ver cómo es la realidad, responde con esa sabiduría del Señor: ‘Den al César lo que es del César - la realidad era que el denario tenía la imagen del César - y lo que es de Dios a Dios'".

El tercer aspecto - añadió el Pontífice - "es que el lenguaje de la hipocresía es el lenguaje del engaño, es el mismo lenguaje de la serpiente a Eva, es lo mismo". Comienza con la adulación para destruir después a las personas, incluso "arranca la personalidad y el alma de una persona. Mata a las comunidades". "Cuando hay hipócritas en una comunidad - fue la admonición de Francisco - hay un gran peligro allí, hay un peligro muy malo". Y recordó que el Señor Jesús nos ha dicho: "Que su hablar sea: sí, sí, no, no. Lo superfluo procede del maligno".

"Cuánto mal hace - dijo Francisco al concluir - la hipocresía a la Iglesia":