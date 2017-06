Solidaridad y diálogo, claves de la refundada Academia para la Vida

(Cameron Doody).- Un lugar para el diálogo con otras tradiciones religiosas y humanistas sobre la belleza de la vida en todas sus etapas. Un lugar que promueva los valores del "amor y solidaridad" y que combata las "amenazas reales" a la vida en el mundo globalizado de hoy como son el "egoísmo" y el "relativismo". En todo esto quiere convertir la Academia Pontificia para la Vida el hombre que ejerce como su presidente desde el pasado noviembre, el arzobispo Vicenzo Paglia.

Hablando con el National Catholic Register, Paglia ha dado cuenta de los retos logísticos con los que ha tenido que lidiar estos últimos nueve meses, que en esencia han consistido en establecer puentes entre la Academia, el nuevo Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, y el Instituto Juan Pablo II, el otro organismo del que el arzobispo ha asumido el mando.

En cuanto al trabajo teológico y pastoral de la Academia, no obstante, Paglia ha señalado que su reto más grande "es, y siempre será, el de ayudar al mundo a comprender el significado de la vida y su destino espiritual".

"La Academia debe poder expresar de forma clara lo que significa ser humano, y tiene que presentar una visión atractiva del amor y solidaridad humanos que puedan guiar a individuos y comunidades de modo que elijan bien a la hora de abordar situaciones sobre las que a menudo tienen poco control", ha explicado el arzobispo, aludiendo con esta última frase al torbellino de visiones e intereses contradictorios en todo lo relacionado con la vida en el mundo globalizado. Coyuntura que hace más necesaria que nunca un diálogo en condiciones sobre la dignidad del ser humano con todo él, católico o no, que quiera implicarse.

"Mi gran esperanza inicial para la Academia es que podamos presentar a la Iglesia una visión del valor y belleza de la vida tan convincente y positiva que los creyentes podrán superar las diferencias, y a veces las sospechas, que les previene, como personas de una buena voluntad incuestionable, colaborar con otros en cuestiones relacionadas con la vida que son sumamente importantes pero en las que gente buena y razonable pueden estar en desacuerdo", ha dicho el arzobispo a este respecto.

"Relacionada con esto", ha elaborado Paglia, "es mi esperanza que, cuando el Santo Padre anuncie la nueva y renovada membresía de la Academia, los miembros serán vistos no solo como talentosos y capacitados, sino también como verdaderamente representativos de todos los que valoran la vida en todas sus etapas, que entienden las alegrías, dolores, desafíos y satisfacciones de la vida".

Una visión amplia sobre el valor de la vida, así pues, la del arzobispo Paglia, que no solo ve a sus principales enemigos en el "egoísmo y relativismo" del mundo globalizado que se revelan en su falta de "amor" y "solidaridad", sino que también está abierto a incorporar en ella misma la sabiduría de otras tradiciones religiosas o humanistas.

"Trabajaremos para una cultura que pueda recoger y añadir valor a todas aquellas tradiciones que hablen con verdad y amor respecto a la condición humana", ha prometido Paglia en este sentido, "y promoveremos acciones positivas concretas donde sea que el significado y el valor de la vida corran riesgo o estén puestos en entredicho".

"La fidelidad absoluta de la Academia al Magisterio de la Iglesia no significa, de ninguna de las formas", ha matizado por último el arzobispo, "que no podamos emprender iniciativas juntas o entrar en diálogo con personas que no comparten nuestras creencias y compromisos católicos".