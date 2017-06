Dos españoles, a la nueva Pontificia Academia para la Vida

El Papa ha designado a la directora de la Cátedra Jérôme Lejeune del Centro de Estudios Biosanitarios y doctora en Bioquímica, Mónica López Barahona, y al profesor de Epidemiología General, Reproducción Humana y Medicina Preventiva en la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, Jokin de Irala Estévez, nuevos miembro de la Pontificia Academia para la Vida, según ha anunciado el Vaticano.

Además, el Pontífice ha nombrado miembro de Honor de la Pontificia Academia para la Vida al presidente mérito de dicho organismo de la Santa Sede, el obispo de Tapso, monseñor Ignacio Carrasco de Paula.

Barahona es Doctora en Ciencias Químicas (especialidad de Bioquímica) y Máster en Filosofía y ha desarrollado más de 20 años de investigación en Oncología Molecular en España, Austria y EEUU y ha publicado los resultados de las mismas en las mejores revistas científicas. Fue decana de Ciencias Biosanitarias en la Universidad Francisco de Vitoria desde 1996 hasta 2006. Fue directora General Científico y Técnica del Banco de células madre de sangre de cordón umbilical VidaCord un año, desde donde se incorporó a su actual cargo como Directora General Académica del Centro de Estudios Biosanitarios.

Entre sus nombramientos en el ámbito de la Bioética destacan los de Experto en Bioética (Biotecnólogo) para el Consejo de Europa. Nombrada por el Ministerio de Justicia. Febrero 1999; Experto en Bioética (Biotecnólogo) para Naciones Unidas. Nombrada por el Ministerio de justicia. Marzo 2002; Vocal del Comité Asesor de ética en la Investigación Científica y Tecnológica por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (2002); Miembro correspondiente de la Academia Pontificia por la Vida en 1999 nombrada por Juan Pablo II y miembro ordinario de la misma, nombrada por Benedicto XVI en 2007.

El profesor Jokin de Irala es Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra. Realizó un Master de Salud Pública en la Universidad de Dundee (Escocia) en 1987; obtuvo el grado de doctor en Medicina en la Universidad de Navarra en 1990 y, en el año 2000, un segundo doctorado en Salud Pública en la Universidad Estadounidense de Massachusetts.

En la actualidad, tras obtener, por oposición en la Universidad de Murcia, el grado de profesor titular de Universidad en Medicina Preventiva y Salud Pública, trabaja en la docencia e investigación de las asignaturas de Epidemiología General, Reproducción Humana y Medicina Preventiva en la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra. Es también profesor de dos asignaturas del Master de Matrimonio y Familia del Instituto de Ciencias de la Familia de la Universidad de Navarra y es responsable del curso de doctorado de Epidemiología Clínica.

El doctor Irala tiene amplia experiencia docente en universidades tanto Españolas como Americanas y participa activamente en varios proyectos de investigación financiados por entidades públicas y privadas. Es evaluador de proyectos de investigación españoles y americanos. Trabaja en el campo del conocimiento de la fertilidad, educación sexual y afectiva de los jóvenes y la orientación familiar desde 1983.

Es experto en métodos de Planificación Familiar Natural, fue miembro de la Junta Directiva Europea de la ONG Instituto Europeo de Educación Familiar, con sede en Bruselas de 1997 al 2003, y es actualmente tesorero de la Asociación Española de Profesores de Planificación Familiar Natural (RENAFER). (RD/Ep)

Comunicado de la Pontificia Academia para la Vida:

El arzobispo Vicenzo Paglia, el presidente de la Academia, ha observado que "con estos nombramientos, el Papa Francisco ha formado un colegio de académicos del más alto nivel profesional que ofrecerán a la Iglesia y al mundo una profunda y sabia visión al servicio a la vida humana, especialmente de la vida más débil e indefensa. Los académicos nombrados por el Santo Padre vienen de 27 países alrededor del mundo y sobresalen en diversos campos del conocimiento humano. Entre ellos se encuentran un número de no católicos, o bien creyentes en otras religiones o bien no creyentes: una muestra de que la protección y promoción de la vida humana no conoce divisiones y sólo puede garantizarse a través del esfuerzo común". Con respecto al nombramiento de los miembros honorarios, el arzobispo Paglia señaló que "representan la historia de la Academia y la pasión por la vida humana por las que debemos estar agradecidos; es gracias al trabajo anterior de tantos hombres y mujeres ilustres que hoy, con el nombramiento de los nuevos académicos, nuestra institución continúe su servicio a la vida con una energía renovada".

[...]

El Santo Padre ha nombrado miembros ordinarios para un mandato de cinco años a:

-Etsuko AKIBA, profesor de derecho en la Facultad de Economía, Universidad de Toyama (Japón).

-Carl A. ANDERSON, Caballero Supremo de los Caballeros de Colón, profesor y vicedecano del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia en Washington (EE.UU.).

-Niggel BIGGAR, profesor de Teología Moral y Pastoral y director del McDonald Center for Theology, Ethics and Public Life en la Universidad de Oxford (Reino Unido).

-Mons. Alberto Germán BOCHATEY CHANETON, obispo titular de Monte di Mauritania y obispo auxiliar de La Plata, profesor de Bioética y vicerrector de la Universidad Católica de La Plata (Argentina).

-Maurizio CHIODI, profesor de Teología Moral Fundamental en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Bérgamo y en la Facultad de Teología del Norte de Italia en Milán, Asistente del Centro de Voluntarios del Sufrimiento, Bérgamo (Italia).

-Mons Fernando Natalio CHOMALÍ GARIB, arzobispo de Concepción, profesor de Antropología teológica y Bioética de la Universidad Católica de Santiago de Chile Centro de Bioética (Chile).

-Roberto COLOMBO, profesor de Neurobiología y Genética humana de la Universidad Católica del Sacro Cuore, Milán, director del Centro para el Estudio de las Enfermedades hereditaria raras, hospital Niguarda Ca ‘Granda, Milán (Italia).

-Francesco D'AGOSTINO, catedrático de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Tor Vergata en Roma; presidente de honor del Comité Nacional de Bioética; Presidente del Comité Central de Ética de la Región Lazio (Italia).

-Jokin DE IRALA ESTÉVEZ, profesor Epidemiología y Salud Pública, Coordinador del Proyecto Interdisciplinari de Educación la afectividad y la sexualidad humana en la Universidad de Navarra (España).

-Cardenal Willem Jacobus EIJK, Arzobispo de Utrecht (Países Bajos).

-Abdel Messih Shehata FARAG MOUNIR, director del Instituto Pro Vida y Pro Familia San José, El Cairo (Egipto).

-Mons Anthony Colin FISHER, arzobispo de Sydney, Profesor de Bioética y Teología Moral en el Instituto John Paul II para el Matrimonio y la Familia en Melbourne (Australia).

-Kathleen M. FOLEY, neuróloga, directora del Departamento de Neurología en el Memorial Sloan-Kattering Centro de Cáncer y el Hospital de Nueva York (Estados Unidos).

-Aníbal GIL LOPES, profesor de Fisiología en el Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, de la Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil).

-Rodrigo GUERRA LÓPEZ, catedrático de Filosofía y Presidente del Consejo Superior del Centro de Investigación Social Avanzada CISAV (México).

-John M. HAAS, presidente del Centro Nacional Católico de Bioética en Filadelfia (EE.UU.).

-Mohamed HADDAD, profesor de Civilización árabe y Religiones Comparadas de la Universidad de Cartago. Instituto Superior de Idiomas en Túnez (Túnez).

-Ignatius John KEOWN, profesor de Ética Cristiana en la Universidad de Georgetown (EE.UU.).

-Kostantinos KORNARAKIS, profesor de Ética Cristiana (Espiritualidad ortodoxa) en la Facultad de Teología de la National and Kapodistriam Universidad de Atenas (Grecia).

-Katarina LE BLANC, profesora de la División de Inmunología Clínica y Medicina de Transfusión, del Instituto Karolinska en Estocolmo y Consultor Senior del Centro de Hematología de la Universidad de Karolinska Hospital de Huddinge (Suecia).

-Alain F. G. LEJEUNE, profesor de Derecho Farmacéutico y Deontología de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), miembro de la Academia Nacional Francesa de Farmacia y Secretario de la Comisión de Ética.

-Jean-Marie LE MÉNÉ, profesor, fundador y presidente de la Fundación Jérôme Lejeune en París (Francia).

-Mónica LÓPEZ BARAHONA, directora General Académica del Biosciences Studies Centre; Presidenta de la delegación española de la Fundación Jérôme Lejeune; Directora de la Cátedra de Bioética Jérôme Lejeune, Madrid (España).

-Ivan LUTS, director del Colegio Médico, Escuela de Medicina de Lviv; Presidente de la Asociación de Médicos Católicos (Ucrania).

-Manfred LÜTZ, Jefe de Psiquiatría del Hospital Alexanier Infirmary de Colonia (Alemania).

-Mons Daniel NLANDU MAYI , Obispo de Matadi, Presidente del Consejo de Administración del Servicio Diocesano de Educación para la Vida, miembro del Consejo de Administración de la Universidad del Congo, Kinshasa (República Democrática del Congo).

-Anne-Marie PELLETIER, profesora de Sagrada Escritura, Biblia y Liturgia en la École Cathédrale y el Studium de la Facultad Notre Dame del Seminario en París, Profesora de Antropología Filosófica y Bíblica en el Studium Théologique Inter Monastéres (Francia).

-Adriano PESSINA, profesor de Filosofía Moral y Director del Centro de Ateneo de Bioética de la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán (Italia).

-Mons Luño Ángel RODRÍGUEZ, Profesor de Teología Moral Fundamental en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz en Roma (Italia).

-Alejandro César SERANI MERLO, profesor e investigador en el Centro para la Bioética y la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Chile en Santiago de Chile (Chile).

-Noël SIMARD, obispo de Valleyfield, portavoz de la Conferencia Episcopal Canadiense de los Obispos de lengua francesa en materia de Bioética, en especial en relación con la eutanasia (Canadá).

-Jacques Koudoubi SIMPORÉ, Rector de la Universidad de Santo Tomás de Aquino y Director del Centro de Investigación Biomolecular Pietro Annigoni en Uagadugú (Burkina Faso).

-Avraham STEINBERG, director de la Unidad de Ética de la Medicina en el Centro Médico Shaare Zedek en Jerusalén, Director del Consejo Editorial de la Enciclopedia del Talmud (Israel).

-Jaroslav ŠTURMA, profesor de la Facultad de Filosofía y Teología Católica de la Universidad Carolina de Praga, Director del Centro de Desarrollo Infantil Sunbeam de Praga (Rep. Checa).

-William F. SULLIVAN, profesor en el Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria, Facultad de Medicina, Universidad de Toronto, Presidente de la Asociación Internacional de bioeticistas católicos (Canadá).

-Daniel SULMASY, profesor de Bioética en la Universidad de Georgetown (EE.UU.).

-Fernando SZLAJEN, Rabino, Director del Departamento de Cultura de AMIA, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (Argentina).

-Marie-Jo THIEL, Profesora de Teología Católica y Directora del Centro Europeo de Enseñanza e Investigación en Ética (CEERE ) en la Universidad de Estrasburgo (Francia).

-Tomi THOMAS, IMS, Director General de la Asociación Católica de Salud de la India CHAI (India).

-Angelo VESCOVI, Director Científico del IRCCS Casa Alivio del Sufrimiento en San Giovanni Rotondo y del Instituto de Genética Humana G. Mendel en Roma (Italia).

-Alberto VILLANI, director de la Unidad Operativa Compleja de Pediatría General y Enfermedades Infecciosas en el Hospital Bambino Gesù de Roma, Presidente de la Sociedad Italiana de Pediatría (Italia).

-Shinya YAMANAKA, profesor y director del Centro de Investigación y Aplicación de células madre en la Universidad de Kyoto, Premio Nobel de Medicina en 2012 (Japón).

-René ZAMORA MARIN, profesor y director del Centro de Bioética Juan Pablo II (Cuba).

Finalmente, Su Santidad ha nombrado como miembros honorarios de la Academia a:

-Cardenal Carlo CAFFARRA, arzobispo emérito de Bolonia, ex decano del Instituto Pontificio Juan Pablo II para Estudios sobre el Matrimonio y la Familia (Italia).

-Mons. Ignacio CARRASCO DE PAULA, Obispo titular. de Tapso, presidente emérito de la Academia Pontificia para la Vida (España);

-Birthe LEJEUNE , vicepresidente de la Fundación Jérôme Lejeune en París (Francia), esposa del primer presidente de la Academia Pontificia para la Vida, el Siervo de Dios Jérôme Lejeune; .

-Elio SGRECCIA, presidente emérito de la Academia Pontificia para la Vida (Ciudad del Vaticano), Presidente de la Federación Internacional de Centros e Institutos de Bioética de Inspiración Personalista, Presidente de la Fundación Ut vitam habeant ;

-Juan de Dios VIAL CORREA, presidente emérito de la Pontificia Academia para la Vida y Magnífico Rector Emérito de la Universidad Católica de Santiago de Chile (Chile).

(Fuente)