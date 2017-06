El limosnero del Papa cede su apartamento en el Vaticano a una familia siria refugiada

(Cameron Doody).- Konrad Krajewski, limosnero del Papa Francisco, ha cedido su apartamento en el Vaticano a una pareja de refugiados sirios con una bebé recién nacida. El jefe de la Limosnería Vaticana -el principal brazo benéfico de la Santa Sede- dormirá a partir de ahora en su oficina.

Krajewski -quien se enteró de la situación de la familia a través de contactos en la Comunidad de Sant'Egidio- explicó al periódico italiano La Repubblica que "muchos curas en el mundo se comportan así".

"La caridad y el compartir están en la ADN de la Iglesia", prosiguió Krajewski. "A cada cual le pide algo según su vocación". Y en cuanto a su cometido en particular, el limosnero explicó: "Yo no tengo familia, soy un simple cura. Ofrecer mi apartamento no me cuesta nada".

La nueva iniciativa del arzobispo Krajewski se suma a otras de la Limosnería Vaticana que se han puesto en marcha en los últimos meses, como la nueva "lavandería del Papa" donde personas sin hogar pueden lavar, secar y planchar su ropa: el nuevo ambulatorio médico para los sin techo co-gestionado por voluntarios de la asociación italiana Medicina Solidale, o la cooperación con la cadena de comida rápida McDonald's con la que el Vaticano da de comer a hasta mil indigentes cada semana.

"Durante todo el verano nuestros servicios permanecen abiertos", recordó Krajewski: "el barbero, las duchas cerca de la columnata de San Pedro, el centro médico, baños públicos. La gente los necesita todos los días del año, y en todas las horas del día. Nunca cerramos". "Ya hemos comenzado el domingo para llevar a los discapacitados y a los pobres a un balneario", añadió. "Por la noche, el día siempre termina con una pizza juntos. Cosas simples pero concretas", explicó de sus actividades caritativas.

Toda una muestra de que Krajewski ha puesto en la práctica el consejo que le dio el Papa cuando le nombró a su actual puesto en 2013. Exhortación de la que se acordó el limosnero hablando con La Repubblica.

"Puedes vender tu escritorio, no lo necesitas", le dijo Francisco. "Tienes que salir del Vaticano. No esperes a que la gente llamen a la puerta. Tienes que salir y buscar a los pobres".