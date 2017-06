Louis-Marie L. Mangkhanekhoun, primer cardenal de Laos: "La fuerza de las pequeñas Iglesias perseguidas"

(Weena Kowitwanij, en Asia News).- "La energía y la fuerza de la Iglesia residen en las pequeñas Iglesias perseguidas, oprimidas y torturadas. Esos son la energía de la Iglesia, el corazón doloroso y la columna vertebral de la Iglesia". Mons. Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun cita las palabras pronunciadas por el Francisco con motivo de la visita ad limina de los obispos de Laos, que tuvo lugar el 26 de enero en el Vaticano. Él es uno de los cinco futuros cardenales que Francisco va a crear en el consistorio del próximo 28 de junio, víspera de la Solemnidad de los Santos Pedro y Pablo.

El 21 de mayo, al final de la oración del Regina Caeli, el Papa había anunciado el nombramiento sorpresivo de los cinco, incluyendo lo que será el primer cardenal en la historia de Laos. Por primera vez nombrado cardenal, Mons. Mangkhanekhoun dio una entrevista al periódico tailandés Udomsan Weekly, en el que relata su visión y su experiencia en la Iglesia universal.

La comunidad católica en Laos se compone de alrededor de 50 mil fieles, dispersos en cuatro vicariatos apostólicos: Luang Prabang, Pakse, Savannakhet y Vientiane. Mons. Mangkhanekhoun, vicario apostólico de Pakse, en el extremo sur del país, en una entrevista en el 2015 a AsiaNews la había llamado una "Iglesia niña, viviendo el primer anuncio, destinada específicamente a los tribales animistas." Es una Iglesia que vive la persecución y demuestra su fe entre miles de adversidades.

"Algunos de los problemas más graves - dice el obispo a Udomsan Weekly - es la falta de personal y la calidad de la formación, ya que en Vientiane no hay un sacerdote diocesano y se tardará al menos 10 años para formar alguno. Por el momento me gustaría hacer hincapié en la importancia de la formación de sacerdotes y laicos, porque necesitamos personal cualificado, y me concentro también en la mejora del Seminario Mayor".

La Iglesia Católica de Laos juega un papel vital en la asistencia y el desarrollo de la sociedad y participa en actividades tales como la construcción de escuelas, centros de salud dentro de las aldeas y el apoyo a los discapacitados. Estos son sólo algunos de los proyectos en los que se apoya el gobierno para mejorar las condiciones de vida de las personas.

"Algunas personas - continua el futuro cardenal en la entrevista - piensan que ser un cardenal es un honor. Yo, que soy una persona común, creo que es una posición de asesor del Papa, para resolver los problemas juntos. Nací en las montañas, mi padre murió cuando yo tenía 10 meses y vivía con mi madre. Éramos pobres. Para ir a la escuela tuve que caminar seis kilómetros, un pase de una hora a pie. Mi vocación era igual que la de cualquier otra persona. Después de terminar la escuela en Paksan y Vientián y obtener un certificado, visité el obispo, que me preguntó lo que quería hacer. '¿Por qué no te haces sacerdote?', me preguntó. Nunca pensé que había algo demasiado grande para mí. El obispo me dio la oportunidad de probarlo y me envió a Canadá para continuar mis estudios".

Nacido el 8 de abril de 1944, Mons. Mangkhanekhoun entró en el seminario en Paksan, antes de ir a estudiar en el seminario mayor de Canadá. Fue ordenado por el vicariato apostólico de Vientiane, el 5 de noviembre de 1972, en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús. En 1975 fue nombrado párroco y pro-vicario de Vientiane. El 30 de octubre de 2000 fue nombrado vicario apostólico de Pakse y el 22 de abril de 2001 consagrado obispo. El 2 de febrero 2017 fue nombrado administrador apostólico de Vientiane.

"El lema que he elegido es 'Todo lo que tengo es tuyo' (Jn 17:10), porque me di cuenta de que toda mi vida he sido instruida para hacer conforme a la voluntad de Dios."