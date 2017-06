El Papa, sobre Don Primo Mazzolari: "Estad orgullosos de haber generado un sacerdote así"

(José M. Vidal).- Especial viaje del Papa Francisco, para honrar la memoria de dos sacerdotes en periferia, dos curas que encarnan el modelo que Bergoglio quiere para su Iglesia: Primo Mazzolari y Lorenzo Milani. Dos curas que huelen a oveja, rehabilitados en toda regla. Del primero, Bergoglio pidió a su gente que se sienta orgullosa de él, porque "intentó cambiar la Iglesia y el mundo a través del amor pasionado". Y, por eso, pidió a los curas que no masacren "las espaldas de la pobre gente".

El Papa Francisco en Bozzollo, para visitar y horar sobre la tumba de Don Primo Mazzolari, un sacerdote al estilo de Francisco, acusado en su tiempo de comunista, por colocar a los pobres en el centro de su pastoral y de su corazón.

Primo Mazzolari siempre optó por los pobres. Fue un cura profeta de los pobres, cuya vida y modelo está más de moda que nunca, porque camina en el corazón y en los pies del Papa Francisco.

El Papa, que llega en un pequeño utilitario, saluda a la gente que lo espera, especialmente a los niños, en la explanada ante la iglesia de San Pedro, donde está la tumba de Don Primo Mazzolari. Después, entra en la iglesia y sigue saludando a la gente. Estrecha miles de manos y no se cansa.

Tras los saludos, se dirige al altar de la Virgen y le entrega un ramo de flores. A contnuaciñon, se acerca a la tumba de Don Mazzolari, coloca un ramo de flores sobre ella y vuelve a recogerse en oración. Quizás le pida a Dios que conceda a su Iglesia curas, profetas de los pobres, como Mazzolari. Porque ya Juan XXIII, que lo recibió en el Vaticano, a pesar de haber sido amonestado por el Santo Oficio, ya lo definió como "una tromba del Espíritu Santo".

La oración del Papa, de pie ante la tumba de Don Mazzolari, se alarga. Al lado de su tumba, la rosa de plata donada precisamente por el Papa Francisco.

También Juan Pablo I, el Papa meteorito, habló de los dos sacerdotes, que ahora visita Francisco, como de "dos profetas, con los que la Iglesia tiene una deuda pendiente".

Terminada la oración, el Papa se dirige al altar central del templo, se sienta y escucha el saludo del obispo del lugar, monseñor Napoleone.

"Bienvenido a nuestra iglesia, a la iglesia de Mazzolari, que es la suya. Aquí habla Don Primo y gritaba de amor y de evangelio, como una madre. Recibía, por eso, celos clericales, pero él seguía adelante..."

"La profecía de Bozzollo es la de Nazaret, que el Concilio y los Papas la están haciendo también la profecía de Roma"

"Ayúdenos a no tener miedo de escuchar a estos dos sacerdotes profetas...Abriremos el próximo septiembre el proceso de beatificación del siervo de Dios, Don Primo Mazzolari"

"Su visita e sun nuevo inicio para nosotros"

"Como Don Primo, queremos mucho al Papa y trataremos de seguirlo"





Algunas frases de la alocución del Papa

"Me aconsejaron de resumir un poco este discurso, pero no lo he conseguido...Me venían tantas cosas...Ustedes tendrán paciencia...No quiero dejar de decir todo lo que quiero decir sobre Don Primo Mazzolari"

"Peregrino aquí y en Barbiana siguiendo la estela de dos sacerdotes ejemplares"

"Los párrocos son la fuerza de la Iglesia en Italia"

"Es el magisterio de los párrocos, que tanto bien hace"

"Fue definido como el 'parroco de Italia' y Juan XXXI, como la 'tromba del Espíritu Santo'"

"No siempre comprendido y apreciado"

"Caminaba adelante con un paso demasiado largo y nosotros no podíamos seguirlo, decía Juan XXII"

"Es el destino de los profetas"

"Prefiero meditar con vosotros, especialmente con mis hermanos sacerdotes"

"Tres escenarios: el rio, la casa y la llanura"





"El río es una espléndida imagen, que pertenece a mi experiencia"

"Portador fuerte y generoso de la verdad y del amor"

"El sacerdote es un repetidor, pero un repetidor con alma..."

"Amaba su tiempo..."

"Intentó cambiar la Iglesia y el mundo a través del amor apasionado"

"Los problemas de las parroquias de su tiempo los adjudicaba aun defecto de encarnación"

"Métodos pastorales erróneos: el activismo"

"Un método que no facilita la evangelización"

"El otro error es la tentación del espiritualismo"

"La Iglesia como casa"

"El pensaba ya en una Iglesia en salida"

"Para hacer mucho es necesario amar mucho"

"Fue un párroco convencido de que el destino del mundo madura en las periferias"

"Fue llamado el párroco de los alejados"





"Quiero repetir esto y repetirlo a todos los sacerdotes de Itali ay del mundo: Tengamos sentido común. No debemos masacrar las espaldas de la pobre gente"

"Vivía en pie la obediencia, como adulto, como hombre y, al mismo tiempo, de rodillas"

"El tercer escenario es el de vuestra gran llanura"

"Escuchar el mundo...sin temer atravesar desiertos y zonas de sombra. Así seremos Iglesia pobre y para y con los pobres"

"La Iglesia necesita convertirse"

"Él no hacía proselitismo, porque esto no es cristiano"

"Benedicto XVI nos dijo que la Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción, por testimonio. Eso fue lo que hizo Primo Mazzolari"

"Era un cura pobre, no un pobre cura"

"La credibilidad del anuncio pasa a través de la sencillez y de la pobreza de la Iglesia"

"La caridad es la poesía del cielo en la tierra"

"Gracias por haberme acogido hoy en la parroquia de Don Primo"

"Estad orgullosos de haber generado un sacerdote así"

"El pastor debe ser capaz de ir delante, en medio y detrás del pueblo"

"Don Primo, párroco enamorado de Jesús"

"Así rezaba Don Primo: Oh Cristo naciste fuera de la casa y moriste fuera de la ciudad...Nadie está fuera de tu salvación..."

Aplausos de los fieles de la iglesia de San Pedro. Y el Papa reza a la Virgen, "nuestra madre, sin la cual no podemos caminar". Y, por último, la bendición y el intercambio de regalos.

Y, antes de salir del templo, el Papa vuelve a saludar a los curas presentes en el presbiterio de la iglesia.