Papa: "El de Cristo es un corazón que ama, que elige, que es fiel"

Para escuchar la voz del Señor es necesario hacerse pequeños. Lo recordó el Santo Padre en su homilía de la Misa matutina celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta, en la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.

El Señor nos ha elegido, "se ha implicado con nosotros en el camino de la vida" y "nos ha dado a su Hijo y la vida de su Hijo por nuestro amor". Aludiendo a la Primera Lectura del día tomada del libro del Deuteronomio, en que Moisés dice que Dios nos ha elegido para ser su pueblo de entre todos los pueblos de la tierra, Francisco explicó el modo de alabar a Dios porque "en el corazón de Jesús nos da la gracia de celebrar con alegría los grandes misterios de nuestra salvación, de su amor por nosotros", es decir, celebrando "nuestra fe".

De modo especial el Pontífice se detuvo en dos palabras contenidas en el pasaje bíblico, a saber: elegir y pequeñez. De la primera dijo que no hemos sido nosotros quienes lo elegimos a Él, sino que es Dios quien se ha hecho "nuestro prisionero":

"Se ha ligado a nuestra vida, no puede separarse. ¡Ha jugado fuertemente! Y permanece fiel en esta actitud. Hemos sido elegidos por amor y ésta es nuestra identidad. 'Yo he elegido esta religión, he elegido...': No, tú no has elegido. Es Él quien te ha elegido a ti, te ha llamado y se ha unido. Y ésta es nuestra fe. Si nosotros no creemos esto, no entendemos lo que es el mensaje de Cristo, no comprendemos el Evangelio".

En cuanto a la segunda palabra, el Obispo de Roma recordó que Moisés especifica que el Señor ha elegido al pueblo de Israel porque es "el más pequeño de todos los pueblos":

"Se ha enamorado de nuestra pequeñez y por esto nos ha elegido. Él elige a los pequeños: no a los grandes, a los pequeños. Y Él se revela a los pequeños: 'Has escondido estas cosas a los sabios y a los doctos y las has revelado a los pequeños'. Él se revela a los pequeños: si tú quieres comprender algo del misterio de Jesús, abájate: hazte pequeño. Reconoce que eres nada. Y no sólo elige y se revela a los pequeños, sino que llama a los pequeños: 'Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y oprimidos: yo les daré descanso'. Ustedes que son los más pequeños, por los sufrimientos, por el cansancio... Él elige a los pequeños, se revela a los pequeños y llama a los pequeños. Pero, ¿a los grandes no los llama? Su corazón está abierto, pero los grandes no logran oír su voz porque están llenos de sí mismos. Para escuchar la voz del Señor, es necesario hacerse pequeños".

De este modo, se llega al misterio del corazón de Cristo, que no es, "como alguien dice" - recordó el Papa Francisco - una "imagencita" para los devotos: el corazón traspasado de Cristo es "el corazón de la revelación, el corazón de nuestra fe porque Él se ha hecho pequeño, ha elegido este camino".

El Santo Padre subrayó que la elección de humillarse a sí mismo y de "anonadarse hasta la muerte" en la Cruz "es una elección hacia la pequeñez para que la gloria de Dios se manifieste". Del cuerpo de Cristo traspasado por el soldado con una lanza "salió sangre y agua" -agregó el Papa- y "éste es el misterio de Cristo", en esta celebración de un "corazón que ama, que elige, que es fiel" y que "se une a nosotros, se revela a los pequeños, llama a los pequeños, se hace pequeño":

"Creemos en Dios, sí; sí, también en Jesús, sí... - '¿Jesús es Dios?' - 'Sí'. Y el misterio es éste. Ésta es la manifestación, ésta es la gloria de Dios. Fidelidad al elegir, al unirse y pequeñez también para sí mismo: llegar a ser pequeño, anonadarse. El problema de la fe es el núcleo de nuestra vida: podemos ser tan, tan virtuosos, pero con nada o poca fe; debemos comenzar desde aquí, del misterio de Jesucristo que nos ha salvado con su fidelidad".

Francisco concluyó pidiendo al Señor que nos conceda la gracia de celebrar en el corazón de Jesucristo "las grandes gestas, las grandes obras de la salvación, las grandes obras de la redención". (RD/RV)