El Papa, a los cardenales: "Somos abuelos llamados a soñar y transmitir nuestros sueños a la juventud"

(José M. Vidal).- Rodeado de los cardenales, el Papa Francisco celebra, en la capilla paulina, el 25 aniversario de su ordenación episcopal. En una homilía improvisada y emotiva, Bergoglio negó que los cardenales sean "la gerontocracia de la Iglesia" y los calificó "de abuelos, llamados a soñar" y transmitir sus sueños a los jóvenes. Sigiiendo el triple mandado del Señor a Abraham: 'Levántate, mira y espera'.

Entre los cardenales presentes, los que trabajan en la Curia y algunos residenciales o eméritos, como el cardenal Sistach, arzobispo emérito de Barcelona, el cardenal Porras, el cardenal Damasceno o el cardenal Rocha, arzobispo de Brasilia.

En sus palabras de saludo, el cardenal Sodano recuerda que fue consagrado obispo, hace 25 años, por el cardenal Quarracino y proclama:

"Le aseguramos nuestra cercanía y nuestra oración...Usted no necesita decirnos, como el apóstol Pablo, 'dadme un lugar en vuestro corazón', porque usted tiene siempre un puesto en nuestro corazón"

"Santo Padre, adelante en nombre del Señor"

Algunas frases de la homilía del Papa

"En la primera lectura, el diálogo entre Dios y Abrahám"

"Encontramos tres imperativos: levántate, mira y espera"

"Los mandatos que signan el camino que debe recorrer Abraham e, incluso, la actitud interior"

"Levántate, camina, no te quedes quieto, tienes una misión y tienes que hacerla en camino. No permanecer sentado. Levántate. En pie"

"El simbolo de esto es la tienda"

"Nunca se construyó una casa. Sólo construyó un altar, para adorar a Dios"

"Con la tienda, levántate"

"Mira, segundo imperativo. Levanta los ojos...Mira, mira al horizonte. No construir muros. Mira siempre y sigue adelante"

"Es la mística del horizonte que siempre que se va más adelante más se aleja el horizonte"





"El tercer imperativo: espera"

"El heredero saldrá de ti. Espera. Dicho a un hombre que no podía tener heredero. De ti. Y tu herencia será como el polvo de la tierra"

"Un poco más adelante, levanta la mirada y mira al cielo y cuenta las estrellas, si lo consigues. Así será tu descendencia"

"Y Abraham creyente y el Señor lo acreditó como justicia en la fe de Abraham".

"La esperanza es puro horizonte"

"Cuando Abraham fue llamado había más o menos nuestra edad. Estaba a punto de jubilarse, reposar...Recomenzó a esa edad"

"Un hombre anciano, con el peso de la vejez, con una vejez que aporta dolor, enfermedades...Como si fuese un jovencito: levántate y camina, mira y espera"

"Esta palabra de Dios es también para nosotros, que tenemos una edad como la de Abraham..."

"A nosotros, hoy, el Señor, nos dice lo mismo: Levántate, mira y espera"

"Nos dice que no cerremos nuestra historia. Que nuestra historia está abierta todavía. Abierta hasta el final. Con una misión, que se escribe con estos tres mandatos"

"Algunos que no nos quieren bien, dicen que nosotros somos la gerontocracia de la Iglesia. Es una burla. No saben lo que dicen. No somos gerontes. Somos abuelos. Somos abuelos. Y si no lo sentimos, pidamos la gracia. Abuelos a los que nuestros nietos miran. Abuelos que tenemos que darles sentido a sus vidas con nuestra experiencia"





"Abuelos no cerrados por la melanclía de nuestra historia, sino abiertos...Levántate, mira y espera...Esto se llama soñar"

"Somos abuelos llamados a soñar y dar nuestro sueño a la juventud de hoy que lo necesitan"

"Ellos cogerán de nosotros la fuerza para profetiozar y seguir adelante"

"Como Simeón y Ana, dons abuelos, pero con una gran capacidad de soñar"

"Y tramsmitieron sus sueños a José, a María, a la gente..."

"Esto es lo que hoy el Señor nos pide a nosotros: ser abuelos. Tener la vitalidad de dar a los jóvemes, que lo están esperando, darles nuestro mejor. Ellos esperan nuestra experiencia, nuestros sueños positivos, para llevar adelante la profecía y el trabajo"

"Que el Señor nos de la gracia de ser abuelos, de soñar y transmitir este sueno a nuestros nietos, que tanto lo necesitan"

Saludo final

"Gracias a todos vosotros. A las palabras del cardenal decano y al nuevo vicedecano..."

"Pidiendo perdón por mis pecados, por la perseverancia en la fe, en la esperanza y en la caridad"

"Gracias por esta compañía fraterna y pido al Señor que os bendiga y os acompañe en el servicio a la Iglesia. Muchas gracias"