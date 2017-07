Müller acusa al Papa Francisco de haberle despedido "en tan solo un minuto"

(Cameron Doody).- El cardenal Müller acusa al Papa de haberle despedido "en tan solo un minuto" y de una forma poco acorde con "la doctrina social de la Iglesia". Y eso pese a que Francisco llegara tarde a su próxima cita tras su reunión con el ex-Prefecto de Doctrina de la Fe el pasado viernes, e incluso pidió disculpas a los asistentes a su audiencia con la Organización Internacional Italo-Latino Americana.

En una nueva entrevista con el Passauer Neue Presse, cuyo adelanto ha sido publicada este jueves, el purpurado alemán explica que el pontífice "comunicó su decisión" de no renovarle como cabeza de la Congregación "en un minuto", y además en la última jornada laboral de sus cinco años mandato. Müller afirma asimismo que el Papa no le dio ninguna explicación en cuanto a su no renovación, con lo que Müller dijo: "No puedo aceptar este estilo". En el trato con los empleados de la Iglesia -más aún en Roma- "debe aplicarse la doctrina social de la Iglesia", recalcó el ex-Prefecto.

Chocan, y mucho, estas nuevas declaraciones del cardenal relevado, especialmente cuando se recuerda que Francisco reconoció abiertamente entre los miembros de la Organización Italo-Latino Americana que la audiencia del pasado viernes en la que comunicó a Müller su decisión de reemplazarle había prolongado más de lo previsto.

"Ante todo les pido disculpas por el retraso", dijo el Papa a miembros de la Organización. "No estaba en la agenda venir atrasado, pero se fueron alargando las audiencias, así que pido excusas".

Por otra parte, el Passauer Neue Presse también revela que el cardenal Müller habló con el cardenal Joachim Meisner por teléfono la noche anterior al fallecimiento de este segundo, en la mañana de este miércoles. Según relata el periódico, Meisner -uno de los cuatro cardenales de las "dubia" sobre Amoris laetitia planteadas al Papa- se mostró durante la conversación "profundamente entristecido" por la no renovación de Müller al frente de Doctrina de la Fe. El relevo, afirma Müller, a Meisner "le conmovió y le hirió, y lo vio como un daño a la Iglesia".

¿Culpa al Papa el cardenal Müller, así pues, la repentina muerte del cardenal Meisner? El ex-Prefecto de Doctrina de la Fe no lo hace explícitamente, sino a vez intenta disimular al afirmar que no reaccionará a la decisión del Papa de quitarle con ningún tipo de acción.

"Algunos piensan ahora que me pueden colocar al frente de un movimiento crítico con el Papa", revela Müller: movimiento, no obstante, con el que, por lo visto, no quiere nada que ver. Más bien, afirma que asumirá su parte de "la responsabilidad por la unidad de la Iglesia, evitando en la medida de lo posible las polarizaciones". Y eso como alguien que "siempre ha sido leal al Papa" y que siempre lo será en el futuro, "como católico, obispo y cardenal, tal y como es debido".