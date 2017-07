(RD/Clarin).- El Papa Francisco llamó por teléfono a un recolector de residuos que perdió sus dos piernas al sufrir un accidente de tránsito mientras trabajaba y ahora impulsa que se declare un día para homenajear a sus compañeros de trabajo.

La llamada se produjo minutos antes de las 10, cuando Maximiliano Roberto Acuña, el destinatario de la comunicación, fue homenajeado en un acto en la Legislatura de Buenos Aires, según informó La Alameda, la organización no gubernamental que preside el legislador Gustavo Vera, amigo personal de Jorge Bergoglio y compañero de lista del ex funcionario K Guillermo Moreno, de cara a las próximas elecciones.

"Veníamos en el auto para el acto en la Legislatura y me suena el celular desde un número privado, pensé que era un compañero de trabajo. Ahí lo primero que dije es quién habla. 'El Papa Francisco'", relató Acuña.

El sumo pontífice decidió llamarlo luego de que Vera le enviase al papa a primera hora, un correo electrónico contándole la historia de Acuña.

"Sí, soy el Papa Francisco, me mandó una carta un compañero (Gustavo Vera), me emocionó y me llegó mucho la fuerza que tenés'", contó Acuña, quien junto a Vera impulsa que el 22 de marzo sea reconocido como el Día del Recolector de Residuos.

Acuña, de 31 años, vive en Lomas de Zamora, al sur del Gran Buenos Aires, tiene cinco hijos y sufrió la amputación de sus piernas luego de que el 22 de marzo a la noche un auto embistió el camión de residuos cuando éste realizaba su labor de recolección de basura por la Ciudad. Trás el impacto, el conductor se dio a la fuga y aún permanece prófugo.

Según el relato de Acuña, el Papa le prometió que cuando venga a Argentina se conocerán y conversarán.

"Siempre para adelante, que sos un ejemplo", le dijo Francisco a Acuña, quien fue homenajeado hoy en la Legislatura de Buenos Aires, en un acto al que asistieron unos 400 trabajadores de la recolección de residuos.

En su mensaje al Papa, Vera le contó que Maximiliano no pidió subsidios ni lloró, sino sólo trabajó "para seguir manteniendo a su familia" y que a pesar de todo lo sufrido "mantiene su buen humor y es un ejemplo de dignidad y amor a la vida".

En tanto, el gremio de Camioneros -la rama de los recolectores de residuos está dentro del sindicato- hizo oficial en su convenio colectivo de trabajo el 22 de marzo como el Día del Recolector de Residuos.

"Es importante destacar que la fecha elegida, responde al accidente que tuvo un joven que se encontraba realizando la tarea de recolección de residuos. Este joven como tantos otros miles de compañeros recolectores de residuos, salen por la noche a trabajar para que al otro día la ciudad esté limpia como corresponde. Mientras algunos se divierten, disfrutan de la noche o descansan, hay hombres y mujeres que están trabajando para que la ciudad esté en condiciones", precisó en el proyecto de ley Gustavo Vera.

Por su parte, el Secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, sostuvo esta mañana que "la Justicia, al día de hoy, no supo resolver quién fue el responsable del accidente. Tanto dolor en el alma tengo que no puedo evitar emocionarme. A los pocos días del accidente, pedí hablar con este compañero que estaba internado por el valor que tiene, la fortaleza que mostró después del accidente que tuvo. Maxi estaba dispuesto a seguir luchando y eso es muy importante a pesar de las dificultades que la vida nos pone", señaló el dirigente.