Francisco, a Andrea: "Nunca digas nunca"

"¡Nunca digas nunca!". Este es el consejo que el papa Francisco le dio a un niño de nueve años de edad, Andrea, que le invitó a una peregrinación. Y añadió que para él "estar con los niños es la alegría más grande" que hay.

Lo informó hoy el diario italiano on-line ‘Il sussidiario‘, precisando que Andrea le había escrito diciéndole que el regalo de su primera comunión fue una peregrinación al santuario de Loreto.

"Estimado Andrea, fue hermoso recibir tu carta y saber de tu rica aventura vivida con la Unitalsi en la peregrinación a Loreto para los niños", escribió el Pontífice.

El Santo Padre extiende su agradecimiento a los amigos de Loreto y revela: "Alguien me dijo que antes de mandar la carta la has leído a tus amigos, y cuando le has preguntado si estaban contentos de que me la enviarías, ellos aplaudieron con fuerza". El sucesor de Pedro señala también que vio la foto que le hicieron llegar. "Los bendije de corazón" a ellos, sus papás, los voluntarios y sacerdotes responsables del Unitalsi, escribió el Papa.

La Unitalsi es una institución italiana que se ocupa del transporte de los enfermos a Lourdes y a otros santuarios, que se basa principalmente en la labor de médicos, enfermeros y voluntarios.

(RD/Zenit)