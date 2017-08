El Papa, a los peruanos: "Un santo siempre trabaja de lo que está disperso a la unidad, que es lo que hizo Jesús"

(C.D./Arzobispado de Lima).- Con motivo de su visita pastoral al país en enero de 2018, el Papa Francisco ha enviado un vídeo mensaje a todos los peruanos -"pueblo de mucha reserva"- en el que les invita a "trabajar por la unidad" siguiendo el ejemplo de los santos. Unidad que el cardenal arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, ha precisado no tiene que ver con la "unidad política", sino más bien con "una unidad más profunda, de cada uno en su entorno" como "sembrador de esperanza".

El Santo Padre afirmó en su mensaje que tiene muchas ganas de venir al Perú y que el país es una reserva de los santos más grandes de Latinoamérica.

"Queridos hermanos y hermanas peruanos, dentro de poco los visitaré. Tengo muchas ganas de ir: ustedes son un pueblo de mucha reserva. Y la reserva más linda que puede tener un pueblo es la reserva de los santos; ustedes tienen tantos santos y grandes santos que marcaron Latinoamérica".

Peruanos, trabajen por la unidad

Asimismo el Sumo Pontífice pidió a todos los peruanos a que trabajen por la Unidad a ejemplo de los santos peruanos.

"Los santos hicieron la construcción de la Iglesia, es decir de la dispersión a la unidad. Un santo siempre trabaja en esa línea, de lo que está disperso a la unidad, que es lo que hizo Jesús. Un cristiano tiene que seguir ese camino y por qué no un peruano con tantos santos peruanos. Trabajar por la unidad. Quien trabaja por la unidad mira adelante y adelante se puede mirar con escepticismo, con amargura. Un cristiano no puede: un cristiano mira adelante con esperanza, porque espera lograr eso que el Señor le prometió".

Finalmente, el Papa Francisco dejó una tarea a todos los peruanos mientras esperamos su venida el 18 de enero del 2018.

"Nos veremos pronto, pero mientras tanto: Unidad y esperanza, trabajen en eso. Rezo por ustedes, ustedes háganlo por mí".

Unidos por la esperanza

En Cardenal Juan Luis Cipriani después del mensaje del Papa Francisco explicó que el lema #UnidosPorLaEsperanza es una manera de responder al pedido que nos ha dejado el Papa Francisco de que los peruanos trabajemos unidos, con nuestras diferencias, por el futuro del país.

"La unidad es un elemento que arrancando en Cristo se va como generando un árbol a través de la familia, del colegio, de la universidad, del municipio, del deporte, de la cultura, de la política; y llega hasta el último rincón del país donde un peruano sabe que el Papa viene a visitarnos. Va a estar en pocos sitios, pero va a estar en todo el Perú. Él quiere esa unidad. Qué cosa más bonita empezar a quitar de mi corazón y de mi cabeza lo que separa, lo que divide, lo que enfrenta".

Comentó también que en este mensaje, el Santo Padre pide a los peruanos que recen por él y que él rezará por todos los peruanos, señalando un sendero para la preparación de su llegada a nuestro país.

"Unidad, que no es unidad política. Está hablando de una unidad más profunda, de cada uno en su entorno. Y sembradores de esperanza: no de ensueño, sino de una esperanza que se hace realidad en tu vida. Aspectos de este lema que conmueve cuando el Papa dice: 'Estos santos que lucharon por hacer Latinoamérica'. Y por qué no los peruanos. Nos dice a nosotros: 'Ánimo, por qué no seguir ese camino de santidad, de unidad y de esperanza'. Es un mensaje que nos abraza a todos: #UnidosPorLaEsperanza. Ahí tenemos como dos grandes elementos que nos van a ayudar mucho en estos meses".

Cuentas oficiales de la visita del Papa a Lima

Todos los que deseen participar y estar informados de las noticias sobre la organización y las novedades de la visita del Papa al Perú y de su paso por Lima podrán revisar las cuentas oficiales de Facebook @ElPapaEnPeru o de Twitter @ElPapaEnPeru.