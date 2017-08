Mons. Viganó: "El Papa tiene la capacidad de redefinir los códigos y las formas de comunicación"

(RV).- "Educar para la Comunicación", es el tema del 10º Mutirão Brasileño de Comunicación (Muticom), promovido por la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil. El Evento en programa del 16 al 20 de agosto de 2017, se desarrolla en la diócesis de Joinville, en Santa Catarina, Brasil.

Con este tema el Evento tiene como objetivo ayudar en la comprensión de la comunicación como instrumento de comunión y progreso humano, así como auxiliar y mejorar la lectura de contenidos disponibles por los diversos medios.

Además, con este tema se desea ayudar en el uso de las nuevas tecnologías y también en la formación del sentido crítico para evitar la manipulación y auxiliar en la comprensión del verdadero potencial de la comunicación y de cada medio de comunicación.

Recordando que, Mutirão es una palabra que contiene varios significados: asamblea, confrontación, compartir, pero también trabajo colectivo. La iniciativa, Mutirão Brasileño de Comunicación nació en 1998, con el objetivo de ser un espacio de intercambio, actualización, reflexión y profundización de algunas cuestiones ligadas a la sociedad y los medios de comunicación.

En el Evento participa Mons. Dario Edoardo Viganò, Prefecto de la Secretaria para la Comunicación quien disertó en la jornada de apertura sobre el tema: "La comunicación en la Iglesia en la perspectiva del Papa Francisco". Nuestro enviado especial en Brasil, Silvonei Protz, dialogó con el Prefecto.

R.- "Es un momento muy importante, lo digo como Prefecto de la Secretaria para la Comunicación, porque es un gran momento de trabajo común de todos los comunicadores de Brasil. Con ellos reflexionaremos sobre como la Iglesia puede aprender nuevamente a comunicar en la forma del testimonio, exactamente según el paradigma del Papa Francisco. En un primer momento analizaremos juntos cuales son las características específicas del comunicar del Papa Francisco y en un segundo momento presentaré la reforma querida por el Papa, que está casi a mitad de camino: una reforma de los medios vaticanos para que se pueda alcanzar un nuevo sistema de comunicación en la cultura digital".

P.- ¿Cuál es la característica de la comunicación del Papa Francisco?

R.- "El Papa Francisco tiene una capacidad de redefinir los códigos y las formas de comunicación: podemos decir, de usar con creatividad - por tanto abandonado la convencionalidad - las historias, en particular el uso de las parábolas y de las metáforas, porque justamente este modo de narrar facilita la relación con el otro, reduce la distancia: hace del interlocutor una persona con el cual entrar en dialogo y en proximidad. No nos olvidemos que la modalidad narrativa del Papa Francisco tiene siempre un resultado muy pragmático, es decir, no es jamás autorreferencial, sino más bien quiere ser una provocación para producir un efecto en el plano concreto de la vida: de algún modo quiere ofrecer la ocasión para que alguien, sabiendo alguna cosas más, encontrando el Evangelio de la misericordia, pueda también cumplir en la propia vida gestos y caminos de misericordia".

P.- ¿De qué reforma hablará con los periodistas?

R.- "La reforma está ya bien encaminada y esto gracias también al hecho de que las personas involucradas en los diferentes sectores del sistema comunicativo de la Santa Sede son personas de alta profesionalidad, y sobre todo con una actitud realmente eclesial, pues de servicio al Santo Padre y a la Santa Sede sobre todo. Por lo tanto el camino va muy bien y este año tenemos la gran esperanza de hacer nacer el nuevo portal comunicativo de la Santa Sede: un sitio que agrupe a las redacciones de lo que era la Radio Vaticana y las redacciones del Centro Televisivo Vaticano; será un portal multimedia y multilingüe. Será justamente esta nueva estructura que permitirá, de una parte, una coherente información de la Santa Sede - pues no cierto monolítica y mucho menos homogénea, sino mejor dicho coherente - junto a la capacidad de diferenciar, cada una de las redacciones respecto a los usuarios de cada país, con algunos aspectos más significativos de los demás. Esto es lo que deseamos hacer y estoy seguro que lo lograremos".

"También hablaré de los pasos que se han dado, año a año; el camino de formación de muchas personas; las inversiones tecnológicas que hemos necesariamente hecho, y como se pasa de un sistema de comunicación en el cual cada uno pensaba un poco en sí mismo y también a aquello que era el pedido que provenía a cada redacción respecto a los países de proveniencia, a un sistema comunicativo que responde sobre todo a la Santa Sede: comunicar el Papa, su magisterio, sus gestos, el trabajo de los Dicasterios romanos a lo que es la Iglesia extendida por todo el mundo. Y juntos hacer emerger iniciativas particularmente significativas de algunas Iglesias, para ponerlas en circulación para que todas las demás Iglesias puedan conocerlas y tal vez del conocimiento de una experiencia pueda nacer una experiencia semejante o de todos modos pueda generar una experiencia útil".

P.- ¿Es posible ser un estímulo para las realidades locales?

R.- "No, es necesario que las realidades locales sean ese estímulo y sean estimulantes, justamente porque la Iglesia está hecha así: es una Iglesia que tiene juntos un caleidoscopio de personas, un conjunto de colores, proveniencias y propuestas. La Iglesia es justamente esta variedad y en esta variedad existen las Iglesias; y la Iglesia de Roma no es la síntesis de todas las Iglesias: es la que preside en la caridad a todas las Iglesias, es decir, que pide a cada Iglesia ser ella misma, con su especificidad y dentro de un camino común que es aquello de la gran tradición de la Iglesia, de la Sagrada Escritura y del Magisterio".