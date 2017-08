El Papa no cambiará su agenda pese a las amenazas del Estado Islámico

(J. Bastante/Agencias).- "Francisco no ha cambiado un ápice su agenda, ni la cambiará". La viceportavoz vaticana, Paloma García Ovejero, minimizó ayer el impacto de las amenazas que el Estado Islámico ha vertido contra el Papa en un vídeo en el que rompen una imagen de Bergoglio y aseguran que llegarán hasta Roma.

En declaraciones a Télam, García Ovejero subrayó que "no hemos detectado ninguna señal que nos haga preocuparnos más de la cuenta. No hemos incrementado las medidas de seguridad porque, como bien sabes, aquí es ya muy alta la vigilancia". Tampoco el Gobierno italiano ha incrementado la seguridad en torno a la plaza de San Pedro.

Francisco no sólo no modificará su agenda, sino que "continuará fomentando el diálogo, creando puentes, defendiendo la paz. Con musulmanes y cristianos", señaló la periodista española, quien recordó que la plaza de San Pedro "está siempre bien protegida", y que el nivel de alerta "no ha cambiado en los últimos días ni en los últimos meses".

La confianza de la Santa Sede en los cuerpos de seguridad italianos y vaticano es total, así como el contacto con los servicios de inteligencia internacionales. Así, se mantendrán los controles con detectores de metales en la plaza, y la prohibición de entrar con envases de vidrio a la misma.

Tras la publicación del vídeo, Roma amaneció con total tranquilidad, y no se reforzó la seguridad en el entorno de la Ciudad del Vaticano. Desde hace años, Italia cuenta con presencia del Ejército en puntos sensibles de la ciudad, como embajadas, iglesias, puntos turísticos e instituciones judías.