Parolin denuncia "el odio insensato que hay" detrás de las amenazas del Estado Islámico al Papa

No se reforzará la seguridad en el Vaticano 01

No se reforzará la seguridad en el Vaticano

(Jesús Bastante/Agencias).- La publicación de un vídeo con amenazas del Estado Islámico contra el Papa Francisco preocupa en el Vaticano, pero no hay "medidas adicionales" de seguridad, según destacó el secretario de Estado, Pietro Parolin, tras participar en la clausura del Meeting de Rimini.

"En el Vaticano no hay medidas adicionales, por lo que yo sé se continúa con el mismo nivel de atención y de seguridad desde hace tiempo", señaló Parolin, que ayer regresó de Moscú y admitió haber visto el vídeo. "Evidentemente no puedo no preocuparme, sobre todo por este odio insensato que hay", subrayó el número dos de la Santa Sede.

Además de la amenaza real que supuso la emisión del vídeo, en el que aparece un terrorista amenazando al Papa Francisco (rompe una imagen suya) y asegurando que entrarán en Roma, esta mañana saltó la alarma ante el posible sobrevuelo de un dron en las inmediaciones del Vaticano. A este respecto, la vicedirectora de la Oficina de prensa de la Santa Sede, Paloma García Ovejero, recalcó que "no hubo ninguna alarma y no hay alarma".

Según informan algunos medios locales, los controles sobre el dron se realizaron en la mañana temprano, particularmente en el barrio ‘Borgo Vittorio', adyacente a la Ciudad del Vaticano , incluso con el apoyo de un helicóptero de la policía.

En el área del Vaticano por motivos de seguridad esta prevista una ‘no fly zone‘ y desde hace bastante tiempo los aviones o helicópteros han tenido que modificar sus rutas evitando la ciudad de Roma.