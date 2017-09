Santos: "El Papa está convencido de que la paz es el objetivo más noble de cualquier sociedad"

(Cameron Doody).- "Un peregrino de la esperanza, de la fe, de la reconciliación", pero también "un amigo que puede ayudar" a los colombianos "a dar un paso hacia sus hermanos". Así se presenta el Papa mientras está a punto de llegar a Colombia, según sostiene su nuncio, Ettore Balestrero. Un "amigo" que, además, fue clave para "no tirar la toalla" en el proceso de paz en el país, en palabras del presidente Juan Manuel Santos.

En una entrevista con El Tiempo, el mandatario colombiano ha declarado que el Papa viene a dar "el primer paso hacia la reconciliación" de todos los colombianos. Una reconciliación que se antoja más cerca que nunca tras la firma de un acuerdo con el ELN, y en el proceso en el que Francisco jugó un papel "definitivo".

"El Papa ha sido una persona que nos ha alentado y estimulado para perseverar en la búsqueda de la paz. Él está convencido, como lo debemos estar todos los seres humanos, de que la paz es el objetivo más noble de cualquier sociedad", opina el presidente.

"Él siempre estuvo estimulándonos. En las visitas que le hice, siempre me decía: 'Siga para adelante, no vaya a desfallecer'", prosigue Santos, quien confiesa, en la segunda ocasión en la que tuvo oportunidad de reunirse con el Papa, éste le dijo: "Por pocas personas he orado más que por usted últimamente".

En cuanto al mensaje que anhela que el Papa comparta con el país en esta encrucijada histórica en la que se encuentra, Santos ha opinado que Francisco ayudará al país a "sembrar la semilla de la reconciliación", lo que "es lo más importante para que esta paz realmente pueda florecer y crecer en una forma sana". El presidente afirma que aspira a que el llamamiento del Papa a la reconciliación incluya también la superación de la "polarización política... que nos hace tanto daño y que no conduce a nada".

"Un peregrino de la esperanza, de la fe, de la reconciliación"

Por su parte, el representante del Papa en el país, Ettore Balestrero, declaró a Radio Vaticano que el Pontífice viene como "un peregrino de la esperanza, de la fe, de la reconciliación", con lo que "hay mucha expectación a lo ancho y largo del país, y la gente está muy contenta de recibirle".

Entre los colombianos, se considera al Obispo de Roma "como el amigo que puede ayudarlos a dar un paso hacia Dios y hacia sus hermanos". No solo eso, de hecho, sino la población confía en que la presencia del Papa entre ella esta semana "fortalezca la conciencia de que Cristo está cerca de toda persona colombiana".

"El Santo Padre nos ayudará y nos guiará a la hora de encontrar un equilibrio y de construir una sociedad respetuosa con Dios y respetuosa con todas las personas", ha resumido Balestrero, por último, la trascendencia del viaje apostólico que se desarrollará desde este miércoles hasta el próximo domingo.