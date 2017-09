ES: Queridos hermanos colombianos, muchas gracias. He conocido a tantas personas que me han tocado el corazón. Ustedes me han hecho mucho bien. EN: Dear Colombian brothers and sisters, thank you! I have met so many people who have touched my heart. You have done me a world of good! PT: Queridos irmãos colombianos, muito obrigado! Conheci muitas pessoas que tocaram o meu coração. Vocês me fizeram muito bem! IT: Cari fratelli colombiani, vi ringrazio! Ho conosciuto tante persone che mi hanno toccato il cuore. Mi avete fatto tanto bene! FR: Chers frères colombiens, je vous remercie! J’ai connu beaucoup de personnes qui m’ont touché au cœur. Vous m’avez fait un grand bien! #tb, #ViajeApostólico, #Colombia, #apostolicjourney, #demoselprimerpaso, #paz, #peace

