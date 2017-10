El Papa pone en guardia a los sacerdotes de Bolonia contra los curas "trepadores"

(C. Doody/Agencias).- El Papa sigue con su agenda en Bolonia, y tras compartir un almuerzo de solidaridad con pobres, refugiados y presos en la basílica de San Petronio, se ha pasado por la catedral de San Pietro para una cita con sacerdotes, religiosos y seminaristas de la ciudad. Cita que ha aprovechado para poner en guardia a los presbiterios contra los curas "trepadores": los que hacen tanto daño a la comunidad porque estando allí dentro, a la vez están "haciendo cualquier cosa para ponerse por delante" de ella.

Oleada de aplausos, apretones de manos y bendiciones al entrar el Papa en la catedral. Francisco saluda a monjas, sacerdotes y seminaristas a medida que se los va presentando el arzobispo Matteo Zuppi.

Suena el "Veni, Creator Spiritus" mientras el Papa sube al santuario, donde le saludan varios prelados y obispos. El pueblo de Dios continúa cantando el himno, y Francisco permanece rezando en el pequeño escritorio que le han colocado justo delante del altar.

Algunas frases del discurso del Papa, quien respondió de modo improvisado a preguntas que le fueron hechas

[La 'diocesanidad'] es una experiencia de membresía, lo que significa que no eres libre, pero eres un hombre que pertenece a un cuerpo

Creo que esto se nos olvida muy a menudo, ya que sin cultivar este espíritu de diocesanidad nos volvemos demasiado 'individuales', y también corremos el peligro de ser también infértiles, nerviosos

[La sinodalidad] tiene una fuerza especial, y debe siempre operar con transparencia. El compromiso de la transparencia, pero también la virtud: la transparencia cristiana como Pablo la vive, es decir, el valor de hablar, de decirlo todo. Pablo siempre siguió adelante con este coraje

No quiero decir que [el pastor] deba ser un populista: no. Pastor de la gente, que está cerca de la gente, ya que fue enviado allí para hacer crecer a la gente, para enseñar a la gente, para santificar al pueblo, para ayudarlo a encontrar a Jesucristo

A veces, se ven pastores demasiado clericales como aquellos fariseos, como los maestros de la ley, los saduceos de los tiempos de Jesús: 'Sólo mi teología, mis pensamientos, lo que se debe hacer, lo que no'. Ellos aquí y las personas allí. Nunca interaccionando con la realidad del pueblo

He disfrutado el almuerzo de hoy: no tanto porque la lasaña estaba tan buena, sino que me gustó porque estaba allí el pueblo de Dios, incluyendo a los más pobres, y los pastores estaban allí

En medio del pueblo de Dios, con el que el pastor debe tener una relación

Esto es colegialidad - una triple relación con el pueblo de Dios

Hacia delante, para mostrar el camino: decimos el pastor catequista, el pastor que enseña el camino

En el medio, conocerlos: proximidad; el pastor está cerca, entre el pueblo de Dios

[El pastor está incluso] detrás para ayudar a los que se quedan atrás

Muévanse en las tres direcciones: adelante, en el medio, y detrás. Un buen pastor debe ir en este movimiento

Es triste cuando un pastor no tiene horizonte de gente

Es muy triste cuando las iglesias permanecen cerradas... pero cuando ves un cartel allí en la puerta: de tal hora a tal hora, luego nadie. Confesiones sólo ese día de esa hora a esa hora

Pero... esto no es la oficina de un sindicato, ¿eh? Es el lugar donde se viene a adorar al Señor. Y si un fiel desea adorar al Señor y encuentra la puerta cerrada, ¿dónde va a hacerlo?

Pastores con un horizonte de personas: esto significa "cómo puedo estar cerca de mi pueblo"

[No debemos] pensar en el servicio presbiteral como una carrera eclesiástica

Me refiero a una verdadera actitud trepadora. Esto es un plaga del presbiterio

Los 'escaladores' están allí tratando de hacer su camino y siempre tienen clavos sucios, porque quieren seguir adelante

Un escalador es capaz de crear muchos conflictos en el seno de un cuerpo de sacerdotes

Los escaladores hacen tanto daño a la unión comunitaria del presbiterio, porque están en la comunidad, pero están haciendo cualquier cosa para ponerse por delante