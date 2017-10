El Papa anima a imitar la "paciencia" y "decisión" de Jesús

Jesús está en camino con sus discípulos hacia Jerusalén porque "se cumplían los días en que habría sido elevado en alto". Se trata del inicio del Evangelio propuesto por la liturgia del día que refiere el aproximarse del momento de la pasión y de la cruz, ante el cual -como destacó el Papa, en su homilía de la Misa matutina celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta el primer martes de octubre- Jesús realiza dos acciones: "Toma la firme decisión de ponerse en camino"; de manera que acepta la voluntad del Padre y va adelante; y después, "anuncia esto a sus discípulos".

"Sólo una vez se permitió pedir al Padre que alejara un poco esta cruz: 'Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz'", recordó Francisco. "'Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya'. Obediente: lo que el Padre quiere. Decidido y obediente y nada más. Y así, hasta el final. El Señor entra en la paciencia... Entra en la paciencia. Es un ejemplo de camino, no sólo morir sufriendo en la cruz, sino caminar en la paciencia".

Sin embargo, ante esta decisión, y con la perspectiva del camino hacia Jerusalén y hacia la cruz, los discípulos no siguen a su Maestro, tal como lo relatan diversas páginas de los Evangelios que citó el Santo Padre. A veces los discípulos "no entendían lo que quería decir o no querían entender, porque estaban asustados"; mientras otras veces "escondían la verdad" o se distraían haciendo "cosas alienantes"; o, como se lee en el Evangelio, "buscaban una coartada para no pensar" en lo que le esperaba al Señor.

"Y Jesús solo. No estaba acompañado en esta decisión porque nadie comprendía el misterio de Jesús. La soledad de Jesús en el camino hacia Jerusalén: solo. Y esto, hasta el final. Pensemos después en el abandono de los discípulos, en la traición de Pedro... Solo. El Evangelio nos dice que se le apareció sólo un ángel del cielo para confortarlo en el Huerto de los Olivos. Sólo aquella compañía. Solo".

Vale la pena -y fue ésta la sugerencia final del Papa- "tomarse un poco de tiempo para pensar" en Jesús que "tanto nos ha amado", "que ha caminado solo hacia la cruz" en medio de la incomprensión de los suyos. "Pensar", "ver", "agradecer" a Jesús, obediente y valiente, y "realizar un coloquio con Él". Y Francisco sugirió las palabras con las que hacerlo:

"¿Cuántas veces yo trato de hacer tantas cosas y no miro, lo que Tú has hecho por mí? ¿Tú que has entrado en la paciencia -el hombre paciente, Dios paciente- que con tanta paciencia toleras mis pecados, mis fracasos? Y hablar con Jesús así. Él siempre está decidido a ir adelante, poner el rostro, y nosotros debemos agradecérselo. Transcurramos hoy un poco de tiempo, poco minutos -cinco, diez, quince- ante el Crucifijo, tal vez, o con la imaginación, ver a Jesús caminando decididamente hacia Jerusalén, y pedir la gracia de tener el coraje de seguirlo desde cerca".

El Papa recibe a Noel Díaz, evangelista mexicano

Por otro lado, también este lunes, entre las audiencias privadas, el pontífice recibió a Noel Díaz, laico, migrante de origen mexicano, fundador del Apostolado El Sembrador, y residente en Estados Unidos, en donde se encuentra la sede la Radio y la Televisión que dirige, quien conociera al Santo Padre durante el Viaje Internacional que realizó en febrero de 2015 a México.

En esa ocasión, en el avión, Noel Díaz -quien de niño trabajara como lustrabotas- le regaló al Papa una caja para lustrar zapatos, y pidió permiso para lustrar los del pontífice. El Santo Padre aceptó y así fue como con cepillo y paño en mano se arrodilló para sacar brillo a los zapatos de Francisco. Tras unos 20 minutos de conversación, quedó en pie la promesa del reencuentro, que se hizo realidad en el Vaticano con una entrevista exclusiva que el pontífice le concedió en octubre de 2016.

A distancia de un año, Noel Díaz es recibido nuevamente en audiencia privada por el Santo Padre Francisco este lunes 2 de octubre. Radio Vaticano conversó con él para conocer los detalles del encuentro. "Lo primero que me dijo cuando lo saludé fue: '¿Es que me viene a limpiar las botas otra vez?'", cuenta divertido el Fundador de El Sembrador.

Noel Díaz refiere, en primer lugar, que en el primer mensaje del Santo Padre, éste le pidió que recordara a los laicos "que salgan de las cuevas". Así es como en esta ocasión le presentó al Papa un informe sobre los lugares en donde están evangelizando precisamente con ese lema.

"Nos hace falta hablar más de lo que es la adoración": fue otro de los mandatos del Santo Padre, esta vez durante la entrevista que le concediera con ocasión de su primer encuentro en el Vaticano, en octubre de 2016, y que fuera hecha pública en enero de este 2017.

"Sé que no me recibe sólo a mí, sino que represento el pueblo latinoamericano y la comunidad de migrantes en Estados Unidos, y en esta ocasión, al pueblo mexicano, con motivo de los seísmos que han azotado estas ciudades", expresa Noel Díaz, y añade que "el Papa Francisco envió un mensaje a los mexicanos", mensaje que será difundido a través de los canales de ESNE Radio y Televisión.

Acerca de si el Santo Padre le ha dado un nuevo mandato como comunicador católico, el fundador del Apostolado de El Sembrador dice: "la misión es seguir llevando a la gente al encuentro con Jesucristo. Llevar a la gente a tomar conciencia del llamado que es el encuentro con Cristo para poder seguir".