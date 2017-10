Zollner reivindica la 'tolerancia cero' del Papa: "Es un ejemplo para todos los líderes y fieles de la Iglesia"

(Cameron Doody).- Buenas noticias para todos los que anhelan que el cáncer de la pederastia se extirpe del seno de la Iglesia. Pese a las dudas que se ha tenido en algunos momentos respeto al futuro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, el portavoz de la Comisión, Hans Zollner sj, ha revelado que se está preparando un nuevo mandato, con el respaldo absoluto del Papa Francisco.

Hablando con Crux el jueves pasado, Zollner reflexionó sobre la audiencia que miembros de la Comisión anti-pederastia del Vaticano tuvieron con el pontífice la semana pasada. "Presentamos al Papa Francisco todo nuestro trabajo, nuestros logros, en los últimos años, y discutimos sobre la futura estructura", rememoró el jesuita. "Mandaremos nuestras propuestas de nombres para la nueva comisión muy pronto. En eso estamos en este momento".

Que los miembros de la Comisión para la Protección de Menores estén haciendo planes para el futuro es un buena noticia, pero lo es aún más la actitud que, según Zollner, el Papa trasladó en esta audiencia a los miembros. "[El Papa] dijo que tiene muy claro lo que tenemos que hacer. Dijo que ha aprendido cómo hemos de lidiar con eso", afirmó el teólogo alemán, describiendo la postura del obispo de Roma como "un ejemplo para todo el personal, los líderes y los fieles de la Iglesia". "Por mi parte", añadió el jesuita, la actitud del Papa "me da toda la motivación a continuar con este trabajo pese a toda la negligencia y resistencias pasivas que a veces encuentro".

Y es que más allá incluso de su determinación de implementar su política de "tolerancia cero" para los clérigos abusadores, Zollner también agradeció al Papa la "ayuda" y la "visibilidad" que ha dado al escándalo de los abusos sexuales al crear, y seguir apostando por, la Comisión para la Protección de Menores. "El Papa habla de la cuestión [de los abusos] repetidamente... No estoy seguro qué otros temas hay sobre los que ha hablado de manera tan clara y preponderante".

La gestión "trágica" y "no profesional" del Vaticano del caso del diplomático vinculado con pornografía infantil

Pero si ha habido un ejemplo en las últimas semanas que muestra cuánto trabajo tiene la Iglesia por hacer en lo que se refiere a la protección de menores, ha sido el caso del sacerdote diplomático de la Santa Sede mandado de vuelta a Roma desde Washington investigado por una "posible violación de las normas en materia de imágenes de pornografía infantil". Un caso que, a juicio de Zollner, ha sido gestionado de forma "trágica" y "no profesional" por el Vaticano, que se limitó cuando estalló la noticia a difundir un escueto comunicado detallando que "el Promotor de Justicia ha abierto una investigación y ya ha iniciado una colaboración internacional para recopilar datos relativos al caso", y aferrándose a la "confidencialidad investigativa".

"En verdad no entiendo este tipo de reacción [del Vaticano], y estoy convencido de que los obispos estadounidenses estaban bastante molestos con cómo se gestionó", denunció Zollner, añadiendo que "el problema no es que el diplomático fuera retirado" -algo que es una norma habitual en todas las embajadas del mundo- sino que "deberíamos haberlo explicado de manera diferente". "Deberíamos haber al menos clarificado los básicos", dijo el jesuita: tales como el nombre del sacerdote en cuestión, que ya ha sido publicado por el New York Times, entre otros medios, pero no reconocido por la Iglesia, o por otro lado la naturaleza exacta de las pruebas que se tienen en su contra.

No solo eso, sino en la opinión del jesuita, la Iglesia estadounidense también debería haber estado incluida en la investigación. Factores todos que han dado lugar a una situación que Zollner calificó como "mala para todas las partes", y no menos para la Iglesia, ya que algunos ya han acusado a la jerarquía -"en este caso la Santa Sede, o secciones de la Secretaría del Estado"- de ser "defensiva" o lo que es peor, "de seguir la práctica antigua de encubrimiento".

En casos de este tipo, según Zollner, ha de primar la atención a las víctimas, pero la Iglesia también tiene que ser consciente de cómo se percibe sus respuestas. "En esos tiempos de transparencia y comunicación a través de medios sociales, hay que honestos", apuntó, aunque esta no sea la cultura aún ni en el Vaticano ni en mucho otros países.

"Cualquiera que comete un crimen ha de ser castigado. Y punto"

El padre Zollner ha vuelto a referirse este lunes al caso del diplomático acusado tanto en EEUU como ahora en Canadá por crímenes relacionados con la pornografía infantil, afirmando rotundamente que "cualquiera que comete un crimen ha de ser castigado. Y punto".

Hablando en la presentación de la conferencia internacional en la Universidad Gregoriana de Roma sobre la dignidad del menor en el mundo digital, el experto alemán declaró que aunque tanto en el caso del diplomático retirado de Washington como en cualquier otro "hay que haber el debido proceso", si hay un caso "y la persona es hallada culpable, a él o a ella hay que castigarle, sea quien sea".

Y aunque sostuvo en su entrevista con Crux que ha habido aspectos de la gestión del Vaticano del caso del diplomático que se pueden mejorar, el jesuita ha defendido la decisión de retirarle de servicio en EEUU. "Estoy bastante convencido de que esto [la retirada] sigue la manera establecida en relaciones diplomáticas entre Estados", apuntó Zollner, puntualizando a la vez que el Vaticano proseguirá las acusaciones contra el diplomático de la misma forma en la que lo haría los Estados Unidos o cualquier otro país.