Rocco Buttiglione: "Los críticos de Francisco no discuten, sino que juzgan y condenan”

(Jesús Bastante).- Fue uno de los laicos más cercanos a Juan Pablo II. Y, sin embargo, el filósofo Rocco Buttiglione se ha erigido en uno de los más firmes defensores del Papa Francisco y su propuesta de reforma en la Iglesia. Así, en una entrevista con Vatican Insider, Buttiglione desmonta, una por una, las supuestas "herejías" encerradas en 'Amoris Laetitia'.

En la conversación con Andrea Tornielli, Buttiglione denuncia cómo "un grupo de hombres se erigen en jueces por encima del Papa". "No exponen objeciones, no discuten. Juzgan y condenan. ¿Quién les autorizó a constituirse en jueces por encima del Papa?", sostiene.

En la entrevista, Buttiglione sostiene que los críticos con el Papa "no usaron el método correcto", y apunta cómo muchos de los que firmaron la 'Correctio' ahora "se echan para atrás", y niegan haber querido decir que Bergolio era un hereje.

"¿Qué hacen para encubrir la retirada? Le atribuyen al Papa la afirmación de que el divorciado que se ha vuelto a casar que permanezca en su situación con plena advertencia y deliberado consenso sigue estando en estado de gracia. Esta falsificación de la postura del Papa, a la que se ven obligados, indica cuán desesperada es su situación desde el punto de vista lógico. Admiten implícitamente que hay algunas situaciones en las que el divorciado que se ha vuelto a casar puede recibir la Comunión, pero toda la revuelta contra «Amoris laetitia» nació de un rechazo visceral frente a esta posibilidad", insiste el filósofo.

"A los correctores les gusta convertirse en un Nuevo Santo Oficio, pero evidentemente no conocen los procedimientos...", añade Buttiglione que desmonta, una por una, las siete supuestas "herejías" atribuidas al Papa por 'Amoris Laetitia'.

¿Quiénes son los firmantes de la 'Correctio'? Para Rocco Buttiglione, "hay algunos que estaban en contra del Concilio, de Pablo VI, de Juan Pablo II, contra Benedicto XVI y ahora contra el Papa Francisco". Los críticos "tratan de aislar al Papa Francisco, comparándolo con sus predecesores, pero estos adversarios también son adversarios de sus predecesores. No veo que haya entre los firmantes muchos cardenales (es más, no veo ninguno), no veo muchos obispos (uno solo, de 94 años), no veo muchos profesores ordinarios de teología o de filosofía".