Papa: "Los cristianos de Oriente Medio llevan el cielo en el corazón"

(José M. Vidal).- El Papa centró su catequesis de los miércoles sobre los cristianos como "misioneros de esperanza". Con sus palabras y, sobre todo, con sus vidas. Como los hermanos de Medio Oriente, que "llevan el cielo en su corazón". Porque "el cristino no es un profeta de calamidades".

Lectura del Evangelio de Lucas: "Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: 'La paz sea con vosotros'. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo creían ver un espíritu...'Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona'. Diciendo esto mostró sus manos y sus pies...¿Tenéis algo que comer?"

"En esta catequesis, quiero hablar del tema 'misioneros de esperanza hoy'"

"En la fiesta de San Francisco de Asís, que fue un gran misionero de esperanza"

"El cristiano no es un profeta de calamidades. Lo repito: No somos profetas de calamidades"

"La esencia de nuestro mensaje es lo opuesto: Jesús resucitado"

"El Evangelio no se cierra con el viernes santo"

"Jesús no resucita sólo para sí mismo"

"La Resurrección de Jesús les transforma con la fuerza del Espíritu Santo"

"Jesús está vivo entre nosotros"

"Testimoniarlo con palabras, pero también con el testimonio y los hechos de la vida"

"Jesús quiere testigos, personas que propagan esperanza"

"Capaces de amar"

"Hay siempre un más allá, que xplica la existencia cristiana"

"Nuestra esperanza no es sólo optimismo. Es algo más"

"Es como si los creyentes fuesen personas co un trozo de cielo sobre sus cabezas"

"Su misión es abrir espacio de salvación"

"Cuando el cielo está nublado, es una bendición el que sabe hablar de Dios"





"El cristiano no es una persona triste e indginada"

"Ningún odio es invencible por el amor"

"Cristianos que no abandonaron a su pueblo en tiempos de la persecución...Permanecieron allí"

"Pensemos en nuestros hermanos y hermanas de Oriente Medio, que dan testimonio de esperanza y ofrecen su vida por este testimonio. Esto son los auténticos cristianos. Estos llevan el cielo en el corazón y miran siempre más allá"

"La injustica no es la última palabra de la vida"

"El que tiene a Cristo no teme ya nada"

"El cristiano es un misionero de esperanza"





Texto completo de la catequesis del Papa Francisco

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

En esta catequesis quiero hablar sobre el tema "Misioneros de esperanza hoy". Estoy contento de hacerlo al inicio del mes de octubre, que en la Iglesia está dedicado de modo particular a la misión, y también en la fiesta de San Francisco de Asís, que ha sido ¡un gran misionero de esperanza!

De hecho, el cristiano nos es un profeta de desgracias. ¿Han entendido esto? Nosotros no somos profetas de desgracias. La esencia de su anuncio es lo contrario, lo opuesto a las desgracias: es Jesús, muerto por amor y que Dios lo ha resucitado la mañana de Pascua. Y este es el núcleo de la fe cristiana. Si los Evangelios se detuvieran en la sepultura de Jesús, la historia de este profeta iría a agregarse a las tantas biografías de personajes heroicos que han dado la vida por un ideal. El Evangelio sería entonces un libro edificante, también consolador, pero no sería un anuncio de esperanza.

Pero los Evangelios no se cierran con el viernes santo, van más allá; y es justamente este fragmento sucesivo el que transforma nuestras vidas. Los discípulos de Jesús estaban desconsolados ese sábado después de su crucifixión; aquella piedra colocada en la puerta del sepulcro había cerrado también los tres años de entusiasmo vividos por ellos con el Maestro de Nazaret. Parecía que todo había terminado, y algunos, desilusionados y atemorizados, estaban ya dejando Jerusalén.

¡Pero Jesús resucita! Este hecho inesperado cambia e invierte la mente y el corazón de los discípulos. Porque Jesús no resucita solo por sí mismo, como si su renacer fuera una prerrogativa del cual estar celosos: si asciende hacia el Padre es porque quiere que su resurrección sea participada a todo ser humano, y lleve a lo alto toda creatura. Y el día de Pentecostés los discípulos son transformados por el soplo del Espíritu Santo. No tendrán solamente una buena noticia para llevar a todos, sino serán ellos mismos diferentes de antes, como renacidos a una vida nueva. La resurrección de Jesús nos transforma con la fuerza del Espíritu Santo. Jesús está vivo, está vivo en medio de nosotros, está vivo y tiene esa fuerza para transformarnos.

¡Como es bello pensar que se es anunciador de la resurrección de Jesús no solamente con palabras, sino con los hechos y con el testimonio de vida! Jesús no quiere discípulos capaces sólo de repetir fórmulas aprendidas a memoria. Quiere testigos: personas que propagan esperanza con su modo de acoger, de sonreír, de amar. Sobre todo de amar: porque la fuerza de la resurrección hace a los cristianos capaces de amar incluso cuando el amor parece haber perdido sus razones. Hay "algo más" que habita en la existencia cristiana, y que no se explica simplemente con la fuerza de ánimo o un mayor optimismo. ¡No! La fe, nuestra esperanza no es sólo un optimismo; es otra cosa más. Es como si los creyentes fueran personas con un "pedazo de cielo" de más sobre la cabeza. ¡Es bello esto, eh! Nosotros somos personas con un pedazo de cielo de más sobre la cabeza, acompañados por una presencia que alguno no logra ni siquiera intuir.

Así la tarea de los cristianos en este mundo es aquel de abrir espacios de salvación, como células de regeneración capaces de restituir linfa a los que parecía perdido para siempre. Cuando el cielo esta nublado, es una bendición quien sabe hablar del sol. Es esto, el verdadero cristiano es así: no triste y amargado, sino convencido, por la fuerza de la resurrección, que ningún mal es infinito, ninguna noche es sin fin, ningún hombre está definitivamente equivocado, ningún odio es invencible por el amor.

Cierto, algunas veces los discípulos pagaran a caro precio esta esperanza donada a ellos por Jesús. Pensemos en tantos cristianos que no han abandonado a su pueblo, cuando ha llegado el tiempo de la persecución. Se han quedado ahí, donde era incierto incluso el mañana, donde no se podía hacer proyectos de ningún tipo, se han quedado esperando en Dios. Y pensemos en nuestros hermanos, en nuestras hermanas de Oriente Medio que dan testimonio de esperanza y también ofrecen la vida por este testimonio. Y ellos son verdaderos cristianos. Ellos llevan el cielo en el corazón, miran más allá, siempre más allá.

Quien ha tenido la gracia de abrazar la resurrección de Jesús puede todavía esperar en lo inesperado. Los mártires de todo tiempo, con su fidelidad a Cristo, narran que la injusticia no es la última palabra en la vida. En Cristo resucitado podemos continuar esperando. Los hombres y las mujeres que tienen un "por qué" vivir resisten más que los demás en los tiempos de desgracia. Pero quien tiene a Cristo a su propio lado de verdad no teme más nada. Y por esto los cristianos no son jamás hombres fáciles y acomodados, los verdaderos cristianos, ¿no? Su humildad no se debe confundir con un sentido de inseguridad y de condescendencia. San Pablo anima a Timoteo a sufrir por el Evangelio, y dice así: «el Espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad» (2 Tim 1,7). Caídos, se levantan siempre.

Es por esto, queridos hermanos y hermanas, que el cristiano es un misionero de esperanza. No por su mérito, sino gracias a Jesús, el grano de trigo que, cae en la tierra, ha muerto y ha dado mucho fruto (Cfr. Jn 12,24). Gracias.





Texto completo del saludo del Papa en español

Queridos hermanos:



Octubre es un mes que la Iglesia dedica especialmente a la misión, por eso esta catequesis lleva por título: "Misioneros de esperanza hoy". El núcleo de la fe cristiana es la resurrección de Jesús, por eso el cristiano no puede ser un profeta de desgracias. A través del Espíritu Santo, Jesús nos hace renacer a una vida nueva que debemos anunciar a los demás no sólo de palabra, sino con la vida. Jesús quiere testigos, personas que difundan esperanza con su modo de acoger, de sonreír, y sobre todo de amar.

Porque la fuerza de la resurrección hace que los cristianos seamos capaces de amar allí donde parece que ya no hay motivo para amar, y de abrir espacios de salvación allí donde parece que todo está humanamente perdido. El cristiano por eso no se deja llevar del desánimo o de la queja, ya que gracias a la resurrección está convencido de que no hay ningún mal que sea infinito, ninguna noche que sea eterna, ningún hombre que no pueda cambiar, ningún odio que no se pueda vencer con amor.

***

Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España y América Latina. Pidamos a Jesús, por intercesión de la Virgen María y de san Francisco de Asís, que sepamos difundir siempre a nuestro alrededor semillas de esperanza y de amor. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias.



Saludo en italiano

"Reunión presinodal, a la que son invitados jóvenes de diversas partes del mundo, sean jóvenes católicos, de otras confesiones o no creyentes"

"Preparación de la próxima Asamblea sinodal"

"La Iglesia quiere ponerse a la escucha de la voz, de la fe, de las dudas y de las críticas de los jóvenes. Tenemos que escuchar a los jóvenes"