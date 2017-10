"¿Miras hacia otro lado cuando alguien necesita ayuda?"

Hacerse cargo de las personas heridas como hizo el Buen Samaritano. En su homilía de la Misa matutina celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta el segundo lunes de octubre, el Papa Francisco exhortó a ayudar a levantarse a quien tiene necesidad, tal como lo hizo Cristo, quien "sigue rezando" por nosotros. El Pontífice comenzó su reflexión a partir del Evangelio propuesto por la liturgia del día que relata la parábola del Buen Samaritano quien, a diferencia del sacerdote y del levita, se detiene y socorre al hombre herido a muerte por los bandidos.

La parábola del Buen Samaritano es la respuesta que Jesús da al Doctor de la Ley, que quiere ponerlo a prueba preguntándole qué hay que hacer para heredar la vida eterna. Jesús le hace decir el mandamiento del amor hacia Dios y hacia el prójimo, pero el Doctor de la Ley, que no sabía salir de la "pequeña trampa que Jesús le había tendido", le pregunta quién era su prójimo. Y entonces Jesús responde con esta historia.

En la parábola hay seis "actores": los bandidos, el hombre herido a muerte, el sacerdote, el levita, el posadero y el samaritano, un pagano que no era del pueblo judío. El Papa evidenció que Cristo siempre responde de modo "más elevado". Y en este caso con una historia que, precisamente, quiere explicar su mismo misterio, "el misterio de Jesús".

De manera que Francisco describió una actitud frecuente. Los bandidos se habían ido felices porque le habían robado "tantas cosas buenas" y no les importaba de su vida. El sacerdote, "que debería ser un hombre de Dios", y el levita, que estaba cerca de la Ley, pasan más allá frente a un hombre herido, casi en fin de vida:

"Una actitud muy habitual entre nosotros: mirar una calamidad, mirar una cosa fea y pasar más allá. Y después leerla en los periódicos, un poco pintadas por el escándalo o el sensacionalismo. En cambio, este pagano, pecador, que estaba de viaje, ‘vio y no pasó más allá: tuvo compasión'. Lucas lo describe bien: "Vio, tuvo compasión de él, estuvo cerca y no se alejó: se acercó. Le vendó las heridas - ¡él! - derramándole aceite y vino". Y no lo dejó allí: hice lo mío y me voy. No".

Después lo cargó sobre su cabalgadura, lo llevó a la posada y se ocupó de él, pero al día siguiente, teniendo que irse por sus cuestiones, pagó al posadero para que se ocupara de él diciéndole también que lo que hubiera gastado además "de esos dos denarios", se los habría pagado a su regreso. Éste es el "el misterio de Cristo" que "se hizo siervo, se abajó, se anonadó y murió por nosotros". Con este misterio Jesús responde al Doctor de la Ley, que quería ponerlo a prueba. Jesús es el Buen Samaritano e invita a aquel hombre a hacer lo mismo. "No es un relato para niños sino el misterio de Jesucristo", dijo el Papa:

"Y viendo esta parábola, comprenderemos con mayor profundidad la amplitud del misterio de Jesucristo. El Doctor de la Ley se fue silencioso, lleno de vergüenza, no comprendió. No comprendió el misterio de Cristo. Quizá haya entendido ese principio humano que nos acerca a entender el misterio de Cristo: que cada hombre vea a otros hombre desde arriba hacia abajo, sólo cuando debe ayudarlo a levantarse. Y si alguien hace esto, está en el buen camino, está en el buen camino hacia Jesús".

El Papa Francisco aludió también al posadero que "no entendió nada" pero experimentó "el estupor de un encuentro con alguien que hacía cosas que jamás había oído que se pudieran hacer". Es decir -dijo el Santo Padre- el estupor del posadero es precisamente su "encuentro con Jesús". Por esta razón exhortó a leer este pasaje del capítulo décimo del Evangelio de Lucas y plantearse una serie de preguntas:

"¿Qué hago yo? ¿Soy un bandido, un estafador, corrupto? ¿Soy un bandido allí? Soy un sacerdote, ¿echa un vistazo, ve y mira para otro lado y va más allá? ¿O un dirigente católico, que hace lo mismo? ¿O soy un pecador? ¿Uno que debe ser condenado por sus propios pecados? ¿Y me acerco, me hago prójimo, me ocupo de aquel que tiene necesidad? ¿Cómo hago yo ante tantas heridas, ante tantas personas heridas con las cuales me encuentro todos los días? ¿Hago como Jesús? ¿Tomo forma de siervo? Nos hará bien esta reflexión, leyendo y releyendo este pasaje. Aquí se manifiesta el misterio de Jesucristo, puesto que siendo pecadores, ha venido por nosotros, para curarnos y dar la vida por nosotros".

