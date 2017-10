Francisco: "Las entrevistas siempre tienen un valor pastoral, es una manera de comunicación de mi ministerio"

(J. Bastante/Agencias).- "Las entrevistas para mí tienen siempre un valor pastoral. Si no tuviera esta confianza, no concedería entrevistas, para mí está claro. Es una manera de comunicación de mi ministerio". El Papa Francisco vuelve a 'confesarse'. Esta vez, en el prólogo del último libro de Antonio Spadaro, sj., que recoge algunas de las conversaciones y entrevistas ya realizadas a Bergoglio en los vuelos papales, bajo el título "Ahora hagan sus preguntas" (Rizzoli).

En dicho prólogo, el Papa agradece la labor de los periodistas, pues "hacen las preguntas de la gente. Y una cosa con la que me siento bien es hablar con pequeñas revistas y diarios populares", y admite que "busco responder de modo espontáneo, en una conversación que quiero que sea comprensible, y no con fórmulas rígidas. Uso un lenguaje simple, popular".

"Me gusta mirar a las personas a los ojos y responder a las preguntas con sinceridad. Sé que debo ser prudente y espero serlo", confiesa el Papa, quien añade que "siempre rezo al Espíritu Santo antes de comenzar a escuchar las preguntas y responder. Y así como no debo perder la prudencia no debo perder tampoco la confianza. Sé que esto puede volverme vulnerable, pero es un riesgo que quiero correr".

"Soy descarado, pero también un poco tímido. En Buenos Aires tenía un poco de temor de los periodistas, pensaba que podían meterme en dificultades y por eso no daba entrevistas", admite el Pontífice, quien confiesa que "todavía tengo miedo de ser malinterpretado, pero quiero correr ese riesgo pastoral".