Francisco: "Las religiones no pueden tener una actitud neutra o ambigua frente a la paz"

(Jesús Bastante/Agencias).- "Las religiones no pueden tener una actitud neutra, y menos ambigua, frente a la paz. Quien comete violencia o la justifica en nombre de la religión ofende gravemente a Dios". Así de rotundo fue el Papa Francisco esta mañana, durante su encuentro con los delegados de la "World Conference of Religions for Peace".

La recepción, que tuvo lugar antes de la audiencia general de los miércoles, sirivió para que el Papa escuchara de la boca de representantes de todas las religiones del mundo sus propuestas para un mundo en paz. Y para constatar que "creyentes de todas las religiones están llamados a invocar la paz", más allá del credo que profesen.

"La paz -subrayó Bergoglio- es también una tarea urgente en el mundo de hoy, donde tantas poblaciones están laceradas por las guerras y la violencia. La paz es, al mismo tiempo, un don divino y un logro humano".

.Por eso, "todos los hombres de buena voluntad, especialmente los que tienen cargos de responsabilidad, están llamados a trabajar por ella, con el corazón, con la mente y con las manos, sí, porque la paz se construye de manera "artesanal".

"En la construcción de la paz, las religiones, con sus recursos espirituales y morales, tienen un papel especial e irreemplazable. No pueden tener una actitud neutral, y, todavía menos, ambiguo, con respecto a la paz", recalcó, denunciando a los que utilizan a Dios para justificar la violencia. "Dios es paz y fuente de la paz, y ha dejado en el ser humano un reflejo de su sabiduría, su potencia y su belleza".

"Las religiones están destinadas por su naturaleza a promover la paz a través de la justicia, la fraternidad, el desarme y el cuidado de la creación", afirmó el Papa, quien también reclamó de los líderes de otras religiones un "esfuerzo común".

"Las religiones -explicó Francisco- cuentan con recursos para favorecer juntas el progreso de una alianza moral que promueva el respeto de la dignidad de la persona humana y el cuidado de la creación. Gracias a Dios, tenemos muchos buenos ejemplos en diversas partes del mundo sobre la fuerza de la cooperación interreligiosa para oponerse a los conflictos violentos, para promover el desarrollo sostenible, para proteger la tierra".