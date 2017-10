La Santa Sede rechaza los "nacionalismos no sanos y los populismos" y defiende "una UE sin divisiones"

(J. B./Agencias).- "El nacionalismo no sano se debe siempre rechazar y un populismo como estrategia política es poco aconsejable". La Santa Sede, a través del Secretario para las Relaciones con los Estados de la Santa Sede, Paul Richard Gallagher, quien defendió una Unión Europea "sin divisiones".

Gallagher hizo estas declaraciones durante la presentación del Diálogo (Re) Thinking Europe, un congreso que reunirá entre hoy y el domingo a políticos y miembros de la Iglesia en el Vaticano para reflexionar sobre el futuro de la UE. El Papa Francisco intervendrá mañana en el mismo.

"Creo que existe un sano nacionalismo que normalmente se expresa con un sentido patriótico, de patriotismo", recalcó Gallagher, quien cargó contra los nacionalismos no sanos y los populismos que "presentan aquello que el pueblo quiere escuchar y no necesariamente aquello que es toda la verdad".

Por su parte, el cardenal Reinard Marx subrayó cómo "la UE y Europa deben afrontar grandes desafíos", ante los que "los ciudadanos esperan al menos objetivos claros y prospectivas". Entre ellos, el cambio climático, el aumento de los cambios en el mundo del trabajo a través de la digitalización, los movimientos de fuga y migraciones que emergen en la así llamada "crisis de refugiados".

Tras enumerar algunos de los grandes resultados de la Unión Europea, como la contribución a crear paz, solidaridad, crecimiento y progreso en Europa, Marx indicó también las carencias, como aquella que señala que, a la vez que se progresa en la creación de las vías mencionadas, muchos ciudadanos han desarrollado una actitud desapegada, con una tecnocratización de la Unión Europea, es decir, por una parte los ciudadanos esperan todo de "Bruselas" (en relación al consumo) y se decepcionan si no lo consiguen; y por la otra, y esto sucede a menudo, "no esperan nada en absoluto", pero contemporáneamente "no están dispuestos a hacer del ‘Proyecto Europa' su propio proyecto".

De ahí que haya señalado la finalidad del presente encuentro: reencender el diálogo entre políticos y representantes de la Iglesia, como entre los representantes de las entidades sociales, sobre Europa y la Unión Europea, las expectativas, esperanzas, y también las desilusiones. Un diálogo que es sólo el inicio de un proceso de reflexión y de discusión sobre Europa y la Unión Europea, que presenta desafíos que no se limitan sólo a esta realidad geopolítica.

Entre los retos que deberá afrontar la UE en su futuro más inmediato está la salida de Reino Unido. Sobre ese asunto, Gallagher defendió la necesidad de que los países miembros dialoguen y consigan que "la situación funcione", mientras que el cardenal Marx opinó que el "brexit" da a la UE la oportunidad de "volver a repensar Europa", de analizar qué futuro construir juntos, con Reino Unido "como amigo pero no como socio".

Por su parte, el arzobispo de Granada, Javier Martínez, ha pedido a los fieles y a los sacerdotes de la diócesis que, en todas las celebraciones litúrgicas y en otros encuentros, se ore por las circunstancias "particularmente difíciles que se están viviendo en España".

En una nota informativa difundida por la Archidiócesis de Granada, el prelado insta a "suplicar" al Señor "el don de la paz, la concordia y la unidad de las instituciones y de los ciudadanos en la búsqueda de la verdad, la justicia y el bien común".