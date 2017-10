Papa: "Puedes hacer muchas cosas buenas, si no tienes amor, no te sirve de nada"

(José M. Vidal).- Desde la cátedra de la ventana, el papa Francisco alimenta a los fieles con sus catequesis, centrada en la pregunta de los fariseos a Jesús: '¿Cuál es el mandamiento más grande de la Ley?'. Bergolgio glosa la respuesta de Jesús y asegura que "sin amor, tanto la vida como la fe son estériles" y que el "sueño de Dios para el hombre es hacerlo partícipe de su vida de Amor".

Cada vez hay más gente en la Plaza de San Pedro, para escuchar a Francisco, a pesar de los agoreros-rigoristas, que aseguraban que su sintonía con el pueblo había caducado.

Algunas frases de la catequesis del Papa

"Este domingo, la liturgia nos presenta un pasaje evangélico breve, pero muy importante"

"La respuesta de Jesús no era la habitual"

"Sin el amor a Dios y al prójimo no hay verdadera fidelidad a la Alianza con el Señor"

"Puedes hacer muchas cosas buenas, si no tienes amor, no te sirve de nada"

"Jesús les ayuda a poner orden en su religiosidad"

"Sin amor, tanto la vida como la fe permanecen estériles"

"Lo que propone Jesús es un ideal estupendo, que corresponde con el deseo de nuestro corazón"

"Éste es el sueño de Dios para el hombre"

"Nunca terminaremos de convertirnos"



Saludos después del ángelus

Recordó al nuevo beato brasileño.

A los togoleses en Roma y a los venezolanos, con su Virgen de Chiquinquirá, la Chinita.

Texto completo de las palabras del Papa Francisco en el Ángelus

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

Este domingo la liturgia nos presenta un pasaje evangélico breve, pero muy importante (Cfr. Mt 22,34-40). El evangelista Mateo narra que los fariseos se reunieron para poner a prueba a Jesús. Uno de ellos, un doctor de la Ley, le dirige esta pregunta: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la Ley?» (v. 36). Es una pregunta insidiosa, porque en la Ley de Moisés son mencionados más de seiscientos preceptos. ¿Cómo distinguir, entre todos estos, el mandamiento más grande? Pero Jesús no tiene duda alguna y responde: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu». Y agrega: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo» (vv. 37.39).

Esta respuesta de Jesús no es presupuesta, porque, entre los múltiples preceptos de la ley hebrea, los más importantes eran los diez Mandamientos, comunicados directamente por Dios a Moisés, como condición del pacto de alianza con el pueblo. Pero Jesús quiere hacer entender que sin el amor por Dios y por el prójimo no existe verdadera fidelidad a esta alianza con el Señor. Tú puedes hacer tantas cosas buenas, cumplir tantos preceptos, tantas cosas buenas, pero si tú no tienes amor, esto no sirve.

Lo confirma otro texto del Libro del Éxodo, llamado "código de la alianza", donde se dice que no se puede estar en la Alianza con el Señor y maltratar a quienes gozan de su protección. ¿Y quiénes son estos que gozan de la protección? Dice la Biblia: la viuda, el huérfano, el migrante, es decir, las personas más solas e indefensas (Cfr. Ex 22,20-21).

Respondiendo a esos fariseos que lo habían interrogado, Jesús trata también de ayudarlos a poner en orden en su religiosidad, para restablecer lo que verdaderamente cuenta y lo que es menos importante. Dice: «De estos dos mandamientos dependen toda la Ley y los Profetas» (Mt 22,40). Son los más importantes, y los demás dependen de estos dos. Y Jesús ha vivido justamente así su vida: predicando y obrando lo que verdaderamente cuenta y es esencial, es decir, el amor. El amor da impulso y fecundidad a la vida y al camino de fe: sin el amor, sea la vida, sea la fe permanecen estériles.

Lo que Jesús propone en esta página evangélica es un ideal estupendo, que corresponde al deseo más auténtico de nuestro corazón. De hecho, nosotros hemos sido creados para amar y ser amados. Dios, que es Amor, nos ha creado para hacernos partícipes de su vida, para ser amados por Él y para amarlo, y para amar con Él a todas las personas. Este es el "sueño" de Dios para el hombre. Y para realizarlo tenemos necesidad de su gracia, necesitamos recibir en nosotros la capacidad de amar que proviene de Dios mismo. Jesús se ofrece a nosotros en la Eucaristía justamente por esto. En ella nosotros recibimos su Cuerpo y su Sangre, es decir, recibimos a Jesús en la expresión máxima de su amor, cuando Él se ofreció a sí mismo al Padre por nuestra salvación.

La Virgen Santa nos ayude a acoger en nuestra vida el "gran mandamiento" del amor a Dios y al prójimo. De hecho, si incluso lo conocemos desde cuando éramos niños, no terminaremos jamás de convertirnos a ello y de ponerlo en práctica en las diversas situaciones en las cuales nos encontramos.