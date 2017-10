El Papa critica a "los cristianos que luchan entre ellos por el poder"

Francisco criticó "a los cristianos que luchan entre ellos por el poder", una actitud que "no está santificando el nombre de Dios", durante su intervención en el programa 'Padre Nuestro', del canal Tv2000.

"Decimos ser cristianos, decimos tener un padre, pero vivimos, no digo como animales, pero sí como personas que no creen ni en Dios ni en el hombre, sin fe, y vivimos haciendo el mal, no en el amor sino en el odio, en la competición, en las guerras", lamentó el Pontífice.

"¿Está santificado el nombre de Dios en los cristianos que luchan entre ellos por el poder? ¿O en la vida de los que contratan a un sicario para liberarse de un enemigo? ¿O en la vida de los que no se ocupan de sus propios hijos? No, allí no está santificado el nombre de Dios", sentenció Jorge Bergoglio en el programa conducido por el capellán de la cárcel de Padova, Marco Pozza.

"Padre nuestro" es un ciclo semanal del canal de la Conferencia Episcopal Italiana en el que diversas personalidades reflexionan sobre la Iglesia y en el que al inicio de cada emisión Francisco y Pozza abordan un tema de la vida cristiana.

(RD/Agencias)