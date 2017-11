El Papa, en el cementerio militar de Nettuno: "Nunca más la tragedia inútil de la guerra"

(José M. Vidal).- Misa del Papa, en el Día de Difuntos, por todas las victimas de la guerra, en el cementerio romano-americano de Nettuno. Triste, Francisco lanza desde el cementerio militar, un nuevo "nunca más a la guerra", con la que "se pierde todo". Y advierte de que "hoy el mundo está en guerra a pedazos y se prepara para ir de nievo a la guerra".

La primera lectura del Libro de Job. La segunda, de la carta de San Pablo a los Romanos. Lectura del pasaje del Evangelio de Juan: "El que viene a mí, Yo no lo dejaréa fuera...Que Yo no pierda nada de todo lo que me dió...Ésta es la voluntad de mi Padre...Yo lo resucitaré en el último día".

Concelebraron la eucaristía con el Papa, el obispo de Albano, monseñor Smeraro y el prefecto de la Casa Pontificia, monseñor Ganswein.



Algunas frases de la homilía improvisada del Papa

"Estamos hoy reunidos aquí en la esperanza"

"Para repetir las palabras de Job: 'Sé que mi redentor está vivo'"

"La esperanza de encontrar a Dios"

"Esta esperanza no desilusiona"

"La esperanza nunca desilusiona"

"Pero, a veces, la esperanza nace de las heridas humanas"

"Es la oración que surge en nosotros, cuando vemos este cementerio"

"Por favor, Señor, detente: Nunca más, nunca más la guerra"

"Nunca más esta tragedia inútil"

"Mejor esperar sin esta destrucción"

"Esperanzas rotas. Nunca más, Señor"

"HOy que rezamos por todos los difuntos, pero de en especial por los jóvenes caídos en la guerra y aqui enterrados"



"Hoy que el mundo está de nuevo en guerra y se prepara para ir de nuevo a la guerra"

"Nunca más, Señor"





"Con la guerra se pierde todo"

"Me viene a la mente, aquella anciana que mirando las ruinas de Hiroshima, con resignación sapiencial y con dolor, decía: 'Los hombres hacen todo para declarar una guerra y, al final, se destruyen a si mismos"

"La guerra es la destrucción de nosotros mismos"

"Lágrimas que hoy la Humanidad no debe olvidar"

"La Humanidad, por su orgullo, no aprendió la lección y parece que no quiere aprenderla"

"Los hombres pretenden crear una primavera y terminan en el invierno, en el reino del terror y de la muerte""·Rezamos por todo slos digunto,s pero especialmente por estos jóvenes"

"Muchos siguen muriendo en esta guerra a pedazos de hoy en día"

"La muerte es el fruto de la guerra"

"Que el Señor nos dé la gracia de llorar"