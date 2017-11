Francisco: "Si la autoridad se ejerce mal, se vuelve opresiva y crea un clima de desconfianza y hostilidad"

(Jesús Bastante).- Modestia frente a apariencia, hermandad frente a sentido de superioridad, autoridad contra autoritarismo. Estas fueron las claves de las palabras del Papa Francisco en el Angelus de este mediodía, en el que criticó con dureza a "las autoridades que exigen a los demás que hagan cosas justas, que ellos no practican en primera persona". Esas autoridades, "civiles o eclesiásticas", que "llevan una doble vida".

Hacía frío, y viento, en Roma, pero ello no fue óbice para que decenas de miles de fieles se agolparan en la plaza de San Pedro para escuchar a Bergoglio. Muchas pancartas movidas al aire, muchos 'Tu es Petrus' frente a las críticas solapadas de algunos. Algo así debió vivir Jesús en sus últimos días en Jerusalén, que fueron la base de la catequesis papal.

"El Evangelio de hoy está ambientado en los últimos días de la vida de Jesús, en Jerusalén", comenzó el Papa. "Días de expectativas, pero también de tensión". Momentos en los que Jesús se dirige a los escribas y a los fariseos, a los que "critica con dureza"; y también horas en las que "deja importantes consejos para los cristianos de todo tiempo. También para hoy".

Así, Jesús denunciaba cómo a escribas y fariseos "les gusta ocupar los primeros puestos en las comidas y los primeros asientos en las sinagogas; que los salude la gente por la calle y los llamen maestros". Frente a esta actitud, el Papa recordó que "los discípulos de Jesús no debemos buscar títulos de honor, de autoridad o supremacía, sino que entre nosotros debe haber una actitud de hermanos".

"Si hemos recibido cualidades de nuestro Padre Celestial, debemos ponerlas al servicio de los hermanos, -y no aprovecharlas para nuestra satisfacción personal", añadió Francisco, quien insistió en la necesidad de evitar "el mal ejercicio de la autoridad", que "crea un clima de desconfianza y hostilidad"

Por contra, "la autoridad debería tomar precisamente su fuerza del buen ejemplo, que sirva para ayudar a los demás a practicar lo que es justo y debido, y sostener en las pruebas a quienes se encuentran en el camino del bien".

"No debemos considerarnos superiores a los demás; la modestia es esencial para una existencia que quiere estar conforme a las enseñanzas de Jesús, que es manso y humilde de corazón", concluyó Francisco.

Palabras del Francisco antes del Angelus

Queridos hermanos y hermanas: ¡buenos días!

El Evangelio de hoy (Mt 23: 1-12) está ambientado en los últimos días de la vida de Jesús en Jerusalén; días cargados de expectativas y tensiones. Por un lado, Jesús dirige severas críticas a los escribas y los fariseos, y por el otro, realiza importantes entregas a los cristianos de todos los tiempos, por lo tanto también a nosotros.



Él le dice a la multitud: «En la cátedra de Moisés, se han sentado los escribas y los fariseos» Ustedes hagan y cumplan lo que ellos digan». Esto para hacer entender que ellos tienen la autoridad para enseñar lo que es conforme a la ley de Dios. Sin embargo, inmediatamente después, Jesús añade: «pero no los imiten; porque dicen y no hacen. (V 2- 3). Un defecto frecuente en quienes tienen una autoridad, es exigir de los demás cosas, inclusive justas, pero que ellos no practican en primera persona. Jesús dice: «Atan fardos pesados, difíciles de llevar, y se los cargan en la espalda a la gente, mientras ellos se niegan a moverlos con el dedo» (v. 4). Esta actitud es un mal ejercicio de la autoridad, que en cambio debería tomar su principal fuerza precisamente del buen ejemplo, para ayudar a otros a practicar lo que es justo y debido, sosteniéndolos en las pruebas que se encuentran en el camino del bien. La autoridad es una ayuda, pero si se ejerce mal, se vuelve opresiva, no permite que la gente crezca y crea un clima de desconfianza y hostilidad.



Jesús denuncia abiertamente algunos comportamientos negativos de los escribas y fariseos: «Les gusta ocupar los primeros puestos en las comidas y los primeros asientos en las sinagogas; que los salude la gente por la calle y los llamen maestros » (vv.6-7). Esta es una tentación que corresponde a la soberbia humana y que no siempre es fácil de vencer.

Luego, Jesús realiza las entregas a sus discípulos: «Ustedes no se hagan llamar maestros, porque uno solo es su maestro, mientras que todos ustedes son hermanos [...] Ni se llamen jefes, porque solo tienen un jefe que es el Mesías. El mayor de ustedes que se haga servidor de los demás» (vv. 8-11).



Nosotros, los discípulos de Jesús no debemos buscar títulos de honor, de autoridad o supremacía, porque debe haber una actitud fraternal entre nosotros. Todos somos hermanos y no debemos dominar a los demás de ninguna manera. Si hemos recibido cualidades de nuestro Padre Celestial, debemos ponerlas al servicio de los hermanos, y no aprovecharlas para nuestra satisfacción personal. No debemos considerarnos superiores a los demás; la modestia es esencial para una existencia que quiere estar conforme a las enseñanzas de Jesús, que es manso y humilde de corazón.



La Virgen María, «humilde y alta más que otras criatura» (Dante, Paradiso, XXXIII, 2), nos ayude con su intercesión maternal, a rehuir del orgullo y la vanidad, y a ser dóciles al amor que viene de Dios, para el servicio de nuestros hermanos y para su alegría, que también será la nuestra.