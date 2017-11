Francisco exige que la Iglesia sea "signo concreto del amor de Cristo por los más necesitados"

(C. Doody).- "Jesús siempre nos ha mostrado que Dios no es un maestro severo e intolerante, sino un Padre lleno de amor, ternura y bondad". Es el sentimiento que el Papa Francisco ha expresado en el rezo del ángelus en la I Jornada Mundial de los Pobres, en el que el pontífice también ha denunciado las consecuencias de tener una "imagen equivocada de Dios". Si la tenemos, ha alertado Francisco, "viviremos con miedo y esto no nos llevará a nada constructivo".

Algunas frases de la catequesis del Papa

El miedo siempre inmoviliza y a menudo hace tomar decisiones equivocadas

El miedo desanima a tomar iniciativas. Alienta a refugiarse en soluciones seguras y garantizadas, y así termina no haciendo nada bueno

Para seguir y crecer en el camino de la vida, tienes que confiar

Gracias a esta parábola [de los talentos] entendemos lo importante que es tener una verdadera idea de Dios

No debemos pensar que Dios un mal amo, duro y severo, que quiere castigarnos

Si dentro de nosotros hay una imagen equivocada de Dios, entonces nuestra vida no puede ser fructífera, porque viviremos con miedo y esto no nos llevará a nada constructivo

Estamos llamados a reflexionar para descubrir qué es realmente nuestra idea de Dios

En el Antiguo Testamento Dios se ha revelado como "compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en amor y fidelidad"





Jesús siempre nos ha mostrado que Dios no es un maestro severo e intolerante, sino un Padre lleno de amor, ternura y bondad

Por lo tanto, podemos y debemos tener mucha confianza en él

Jesús nos muestra la generosidad y el cuidado premuroso del Padre de tantas formas

Con su palabra, con sus gestos, con su acogida hacia todos, en especial hacia los pecadores, los pequeños y los pobres -como hoy nos recuerda la I Jornada Mundial de los Pobres- pero también con sus advertencias, que revelan su interés por que nosotros no desperdiciemos inútilmente nuestra vida

Es una señal de que Dios nos tiene en gran estima: esta conciencia nos ayuda a ser personas responsables en toda acción nuestra

La parábola de los talentos llama a una responsabilidad personal y una fidelidad que se vuelve también capacidad de volvernos a poner en camino por sendas nuevas, sin "enterrar el talento", es decir, los dones que Dios nos ha confiado y sobre los cuales nos pedirá cuentas

Que en todo el mundo las comunidades cristianas se conviertan cada vez más y mejor en signo concreto del amor de Cristo por los últimos y los más necesitados

Que permanezcamos fieles a la voluntad de Dios haciendo fructificar los talentos con los que nos ha dotado





Algunas frases del saludo de Francisco

Ayer, en Detroit, Estados Unidos de América, ha sido proclamado Beato Francisco Solanus Casey, sacerdote de los Frailes Menores Capuchinos

Humilde y fiel discípulo de Cristo, se distinguió por un incansable servicio a los pobres. Que su testimonio ayude a sacerdotes, religiosos y laicos a vivir con alegría el lazo entre anuncio del Evangelio y amor a los pobres

Es lo que hemos querido recordar con la Jornada Mundial de los Pobres de hoy

Auspicio que los pobres estén en el centro de nuestras comunidades no solo en momentos como este, sino siempre

(Los pobres) están en el corazón del Evangelio, en ellos encontramos a Jesús que nos habla nos interpela a través de sus sufrimientos y sus necesidades

Quiero hoy recordar de manera particular a las poblaciones que viven una dolorosa pobreza a causa de la guerra y de los conflictos

Renuevo a la comunidad internacional un apremiante llamamiento a comprometer todo esfuerzo posible para favorecer la paz, en particular en Oriente Medio

Dirijo un pensamiento especial al querido pueblo libanés y rezo por la estabilidad del país

in

Rezo también por la tripulación del submarino militar argentino (el San Juan) con el que se ha perdido contacto

Hoy recurre también el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico, instituida por la ONU

Aliento a las instituciones públicas en el compromiso de la prevención, y exhorto a los automovilistas a la prudencia y al respeto de las reglas



Saludo a todos ustedes, familias, parroquias, asociaciones y fieles individuales, que han venido de Italia y de tantas partes del mundo

Deseo a todos un buen domingo. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y ¡hasta la vista!