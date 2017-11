"Las colonizaciones ideológicas y culturales reniegan el pasado y no ven el futuro"

(J. Bastante/RV).- El Papa Francisco denunció cómo las "colonizaciones ideológicas y culturales sólo ven el presente, reniegan del pasado y no ven el futuro". Durante su homilía en Santa Marta, recalcó cómo "una persecución nacida a partir de una colonización ideológica y siempre va adelante así: destruye, hace todo igual, no es capaz de tolerar las diferencias".

"Es necesario discernir las novedades", añadió el Santo Padre, quien lamentó cómo "antes sí era pecado, no se podía matar a los niños; pero hoy se puede, no hay tanto problema, es una novedad perversa. Ayer, las diferencias eran claras, como ha hecho Dios, la creación se respetaba; pero hoy somos un poco modernos... tú haces... tú entiendes... las cosas no son tan diferentes... y se hace una mezcolanza de cosas".

Bergoglio criticó con dureza las colonizaciones ideológicas, que "viven en el momento, no en el tiempo, y por esto no pueden prometernos nada. Y con esta actitud de que todos sean iguales y borrar las diferencias cometen el pecado malísimo de la blasfemia contra Dios creador".

"Cada vez que se produce una colonización cultural e ideológica se peca contra Dios creador porque se quiere cambiar la Creación como la ha hecho Él. Y contra este hecho que a lo largo de la historia ha sucedido tantas veces hay sólo una medicina: el testimonio, es decir, el martirio", resaltó.

En este punto, el Papa subrayó que la colonización cultural e ideológica "no tolera las diferencias", en una misa donde reveló que existen tres tipos principales de persecuciones: una persecución sólo religiosa, otra político-religiosa como por ejemplo - dijo Francisco - la "Guerra de los treinta años" o la "noche de San Bartolomé", y una tercera persecución de tipo puramente "cultural", es decir, cuando llega "una nueva cultura que quiere hacer todo nuevo y barre con todas las tradiciones, la historia, e incluso la religión de un pueblo". Este último tipo de persecuciones es la que encuentra Eleazar, condenado a morir por fidelidad a Dios.

"Las colonizaciones culturales terminan persiguiendo también a los creyentes", resaltó Francisco, quien recomendó que "no debemos ir demasiado lejos para ver algunos ejemplos: pensemos en los genocidios del siglo pasado, que era una cosa cultural, nueva: 'Todos iguales y éstos que no tienen la sangre pura, afuera, y éstos'... Todos iguales. No hay lugar para las diferencias, no hay lugar para los demás, no hay lugar para Dios. Es la raíz perversa".