El Papa, a los jóvenes birmanos: "No tengáis miedo de hacer lío, de plantear preguntas que hagan pensar a la gente"

(Jesús Bastante).- Fe, alegría, entusiasmo y juventud. Éstas fueron las claves de las últimas palabras que el Papa Francisco dirigió a los jóvenes de Myanmar, en un multitudinario encuentro en la catedral de Santa María, antes de emprender vuelo hacia la vecina Bangladesh. Atrás quedan tres días de un viaje difícil, marcado por los cambios de agenda, las dificultades técnicas y la tensión con las autoridades birmanas acerca del drama de los 'rohingyás'.

Finalmente, Bergoglio no pronunció este término en el país, aunque este viernes podrá encontrarse en Dacca con una pequeña comitiva de estos refugiados musulmanes. 620.000 de ellos han tenido que huir de Myanmar y, pese a que ambos países han alcanzado un principio de acuerdo para su repatriación, nadie termina de fiarse de un final feliz.

Antes de partir desde Yangon hasta Dacca, Francisco celebró una misa con los jóvenes del país. Una abarrotada catedral esperaba al Papa, y muchos más se quedaron fuera. Tanto es así que la organización hubo de habilitar unas pantallas gigantes para que centenares de fieles, que se quedaron fuera del recinto, pudieran seguir las palabras del Papa.

Francisco llegó hasta el templo en un pequeño jeep descubierto (frente a lo que se había anunciado, finalmente el Papa sí lo utilizó en algunos momentos, como en la multitudinaria misa del miércoles), y saludó a los centenares de jóvenes apostados frente a la catedral. Las imágenes mostraban una emoción contenida entre los fieles: el espíritu asiático es muy distinto del europeo o el latinoamericano.

"Queridos jóvenes de Myanmar: es hermoso y alentador ver que, porque nos tiene buenas noticias: su juventud, su fe y su entusiasmo. ¡Estás señales concretas de la fe de la iglesia!", subrayó el Pontífice. "Vosotros sois mensajeros de buenas noticias, de juventud, fe y entusiasmo" porque "sois signos concretos de la fe de la Iglesia de Jesús, que nos trae una alegría y una esperanza que nunca se acabarán".

"Quiero que de aquí salga un mensaje muy claro. Quiero que la gente sepa que vosotros, muchachos y muchachas de Myanmar, no tenéis miedo a creer en la buena noticia de la misericordia de Dios, porque esta tiene un nombre y un rostro: Jesucristo. Como mensajeros de esta buena nueva, estáis listos para llevar una palabra de esperanza a la Iglesia, a vuestro país y al mundo en general. Estáis dispuestos a llevar la Buena Noticia a vuestros hermanos y hermanas que sufren y que necesitan vuestras oraciones y vuestra solidaridad, pero también vuestra pasión por los derechos humanos, por la justicia y porque crezcan el amor y la paz que Jesús nos da", recalcó.

"Nuestro mundo está lleno de ruidos y distracciones, que pueden apagar la voz de Dios", apuntó el Papa, quien pidió "autenticidad" a los jóvenes, más que proselitismo, para "hacer a los demás creer en Dios". "Se necesita encontrar personas que son auténticas. Para ello, precisamos de la oración. ¡Aprendamos a escuchar su voz, a hablar tranquilamente con él desde lo más profundo de nuestro corazón!", pidió el Pontífice, que animó a los jóvenes a "cultivar la vida interior, como lo harías en un jardín, o en el campo", y "compartir con Él lo que tienes en tu corazón, los temores y preocupaciones, vuestros sueños y esperanzas".

Así, pidió a los jóvenes "escuchar al Señor y proclamar su vida, sea cual sea vuestra vocación: sacerdotes, consagrados, casados... sed valientes, sed generosos y, sobre todo, sed felices", añadió el Papa, quien les animó a "no tener miedo a creer en la misericordia de Dios, porque tiene un nombre y una cara: Jesucristo", y a "llevar una palabra de esperanza a la Iglesia en su país y en el mundo".

"No tengáis miedo de hacer lío, de plantear preguntas que hagan pensar a la gente. Y no os preocupéis si a veces sentís que sois pocos y dispersos", subrayó. "Os pido que gritéis, pero no con vuestras voces, no, quiero que gritéis, para ser con vuestra vida, con vuestros corazones, signos de esperanza para los que están desanimados, una mano tendida para el enfermo, una sonrisa acogedora para el extranjero, un apoyo solícito para el que está solo", culminó.

