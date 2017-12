El Papa pide "profetas" para "superar las tentaciones de la ideología y del fatalismo"

(Jesús Bastante).- "Escuchar, discernir, vivir la llamada del Señor", es el título del mensaje que el Papa Francisco ha escrito para la 55ª Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, y que hoy ha hecho pública la Santa Sede. Un mensaje en el que el Pontífice invita a todos, pero especialmente a los jóvenes, a mantener estas tres actitudes, teniendo claro que "Dios, en efecto, sigue 'bajando' para salvar a esta humanidad nuestra y hacernos partícipes de su misión".

Haciendo referencia al próximo Sínodo de los Obispos, que estará dedicado a los jóvenes y su relación con la fe y la vocación, Francisco subraya que "no vivimos inmersos en la casualidad, ni somos arrastrados por una serie de acontecimientos desordenados, sino que nuestra vida y nuestra presencia en el mundo son fruto de una vocación divina".

Tras reconocer que vivimos "en tiempos inquietos", el Papa recuerda cómo "Dios siempre nos sale al encuentro y es el Dios-con-nosotros, que pasa por los caminos a veces polvorientos de nuestra vida y, conociendo nuestra ardiente nostalgia de amor y felicidad, nos llama a la alegría".

"En la diversidad y la especificidad de cada vocación, personal y eclesial, se necesita escuchar, discernir y vivir esta palabra que nos llama desde lo alto y que, a la vez que nos permite hacer fructificar nuestros talentos, nos hace también instrumentos de salvación en el mundo y nos orienta a la plena felicidad", añade el mensaje, que hace hincapié en esos tres aspectos: escucha, discernimiento y vida.

En primer lugar, escuchar, sabiendo que "la llamada del Señor no es tan evidente como todo aquello que podemos oír, ver o tocar en nuestra experiencia cotidiana". "Dios viene de modo silencioso y discreto, sin imponerse a nuestra libertad. Así puede ocurrir que su voz quede silenciada por las numerosas preocupaciones y tensiones que llenan nuestra mente y nuestro corazón", admite Francisco.

"Si permanecemos encerrados en nosotros mismos, en nuestras costumbres y en la apatía de quien desperdicia su vida en el círculo restringido del propio yo, no podremos descubrir la llamada especial y personal que Dios ha pensado para nosotros, perderemos la oportunidad de soñar a lo grande y de convertirnos en protagonistas de la historia única y original que Dios quiere escribir con nosotros", señala el Pontífice, quien recuerda cómo "también Jesús fue llamado y enviado".

Esta actitud, sostiene Francisco, "es hoy cada vez más difícil, inmersos como estamos en una sociedad ruidosa, en el delirio de la abundancia de estímulos y de información que llenan nuestras jornadas". Junto al ruido exterior, también se encuentra "una dispersión y confusión interior, que no nos permite detenernos, saborear el gusto de la contemplación".

La segunda palabra es "discernir". En este sentido, el Papa afirma que, como sucedió con Jesús, "cada uno de nosotros puede descubrir su propia vocación sólo mediante el discernimiento espiritual", que nos permita descubrir que "la vocación cristiana siempre tiene una dimensión profética".

Como en los tiempos de los profetas, añade Francisco, "también hoy tenemos mucha necesidad del discernimiento y de la profecía; de superar las tentaciones de la ideología y del fatalismo y descubrir, en la relación con el Señor, los lugares, los instrumentos y las situaciones a través de las cuales él nos llama". Así, "todo cristiano debería desarrollar la capacidad de «leer desde dentro» la vida e intuir hacia dónde y qué es lo que el Señor le pide para ser continuador de su misión".

Finalmente, "vivir". "La alegría del Evangelio, que nos abre al encuentro con Dios y con los hermanos, no puede esperar nuestras lentitudes y desidias; no llega a nosotros si permanecemos asomados a la ventana, con la excusa de esperar siempre un tiempo más adecuado; tampoco se realiza en nosotros si no asumimos hoy mismo el riesgo de hacer una elección. ¡La vocación es hoy!, ¡La misión cristiana es para el presente!", clama el Papa, quien añade que "cada uno de nosotros está llamado -a la vida laical, en el matrimonio; a la sacerdotal, en el ministerio ordenado, o a la de especial consagración- a convertirse en testigo del Señor, aquí y ahora".

Una perenne actualidad de Jesús, que "nos da la seguridad de que Dios, en efecto, sigue 'bajando' para salvar a esta humanidad nuestra y hacernos partícipes de su misión". "El Señor nos sigue llamando a vivir con él y a seguirlo en una relación de especial cercanía, directamente a su servicio", apunta, añadiendo que "ssi nos hace entender que nos llama a consagrarnos totalmente a su Reino, no debemos tener miedo. Es hermoso -y es una gracia inmensa- estar consagrados a Dios y al servicio de los hermanos, totalmente y para siempre".

"El Señor sigue llamando hoy para que le sigan. No podemos esperar a ser perfectos para responder con nuestro generoso «aquí estoy», ni asustarnos de nuestros límites y de nuestros pecados, sino escuchar su voz con corazón abierto, discernir nuestra misión personal en la Iglesia y en el mundo, y vivirla en el hoy que Dios nos da", concluye el Papa, quien pone el ejemplo de la Virgen, "la joven muchacha de periferia que escuchó, acogió y vivió la Palabra de Dios hecha carne".

Mensaje del Papa Francisco

Escuchar, discernir, vivir la llamada del Señor